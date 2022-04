ROUNDUP 2: Mehrere Länder dringen auf weitere Bundeshilfen für Impfzentren

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt im Plus -- US-Börsen letztlich fester -- GameStop plant Aktiensplit -- GAZPROM trennt sich von Deutschland-Geschäft -- HENSOLDT, STRATEC, BASF, SAP im Fokus

CEWE-Kuratorium mit starker Kritik an scheidendem Vorstandschef Friege. BMW in den USA mit Absatzplus im ersten Quartal. US-Absatz von Porsche rückläufig. Henkel-Aufsichtsratschefin verteidigt Festhalten an Geschäft in Russland. IEA will erneut Rohölreserven freigeben. Deutsche Bank Research und Goldman Sachs senken Kursziel für BioNTech.