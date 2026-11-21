BERLIN (dpa-AFX) - Teilweise weniger Teilnehmer als angemeldet und weitgehend friedliche Proteste: Nachdem erneut Zehntausende junge Menschen in bundesweit vielen Städten demonstriert haben, zogen die Sicherheitsbehörden größtenteils positive Bilanz. In Frankfurt etwa, wo es an Halloween zu schweren Ausschreitungen gekommen war, blieben die fünf angemeldeten Demos weitgehend friedlich.

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Zehn Personen wurden laut hessischem Innenministerium in der Stadt festgenommen, zwei kamen in Gewahrsam. Dank Kontrollen im Stadtgebiet habe "offensichtlich ein weiterer Täter des 31. Oktobers dingfest gemacht werden" können, sagte Landesinnenminister Roman Poseck (CDU). Der Mann soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mehr Geld für Schulen, Nein zur Wehrpflicht

Hinter den bundesweiten Jugendprotesten stehen mehrere Initiativen und Organisatoren. Die Initiative "Gen Z regelt" fordert unter anderem mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, mehr Klimaschutz und ein Nein zur Wehrpflicht. Sie positioniert sich gegen Gewalt und Extremismus.

Protestaktionen gab es in vielen deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, Bremen, Freiburg und Köln. Laut der Initiative "Gen Z regelt" waren diesmal knapp 90.000 Menschen dabei - deutlich weniger als bei den ersten großen Jugendprotesten vor knapp drei Wochen. Die Polizei hatte sich vielerorts mit einem Großaufgebot auf mögliche Krawalle vorbereitet. Bis in die frühen Abendstunden blieb es bei oft regnerischem Wetter zunächst weitgehend friedlich. Erst später gab es mancherorts Randale.

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Polizei setzt Wasserwerfer in Leipzig ein

In Hamburg warfen Vermummte nach dem Ende einer "Gen Z regelt"-Demonstration Böller und Flaschen in Richtung von Polizisten, Beamte rannten ihnen hinterher. Mülleimer und Baustellen-Absperrungen landeten auf der Straße, Flaschen gingen zu Bruch.

Der Protestzug war zuvor durch die Hamburger Innenstadt gegangen, vom Bahnhof Dammtor zur Sternschanze. In der Spitze waren laut Polizei 4.000 Menschen dabei - etwas weniger als erwartet.

Auch in Leipzig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehrfach wurde Pyrotechnik gezündet während des Demozugs mit rund 2.500 Teilnehmern, weshalb er vorübergehend gestoppt wurde. Später seien etliche Teilnehmer in den Süden der Stadt gezogen, teilte die Polizei mit. Dabei seien Beamte mit Feuerwerkskörpern beworfen worden.

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Die Polizei in Leipzig ermittelt nach eigenen Angaben nun gegen mehr als 200 Personen. Fünf Polizeibeamte wurden demnach verletzt. Einer konnte wegen eines Knalltraumas seinen Dienst nicht fortsetzen.

Durchwachsenes Fazit in Stuttgart

In Berlin beteiligten sich der Polizei zufolge etwa 4.000 Menschen an einem friedlichen Protestzug von "Gen Z regelt", die Initiative selbst sprach von bis zu 15.000 Demonstranten. Nach Angaben der Polizei blieben die Proteste weitgehend friedlich. Insgesamt seien während des gesamten Tages 16 Personen vorübergehend festgenommen worden, teilte ein Sprecher mit. Die Polizeistatistik verzeichnet 26 Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung, übler Nachrede, Körperverletzung oder tätlichen Angriffen.

In Stuttgart sprach die Polizei von einem "durchwachsenen Fazit". Einzelne Teilnehmer sollen Pyrotechnik abgebrannt haben. 20 Demonstranten seien unter anderem wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot, Beleidigungen sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte festgenommen worden. Der Zug musste einem Sprecher zufolge immer wieder gestoppt werden. An dem Aufzug hatten sich mehrere Hundert Menschen beteiligt./csd/DP/zb