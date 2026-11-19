(Aktualisierung: neue Zitate aus der Pressekonferenz)

BERLIN (dpa-AFX) - Beim bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen haben 40 Länder in Berlin anhaltende Rückendeckung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland demonstriert. "Solange es nötig ist, werden wir Kiew unterstützen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem Treffen im Kanzleramt, an dem 26 Staats- und Regierungschefs teilnahmen.

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An den russischen Präsidenten Wladimir Putin appellierte Merz: "Beenden Sie den Krieg in der Ukraine und lassen Sie uns gemeinsam nach diplomatischen Lösungen suchen. Wir wollen nie wieder in einem geteilten Europa leben. Wir wollen in Freiheit und wir wollen in Frieden leben - zusammen mit der Ukraine."

Zu einer Einladung Putins an europäische Unterhändler nach Moskau äußerte sich Merz reserviert. Er forderte Putin stattdessen auf, einer Teilnahme der Europäer an den Dreier-Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA zuzustimmen - eher auf "neutralem" Boden.

"Ein Jalta-Format wird den Frieden nicht bringen"

Das Berliner Treffen galt als eine Art Gegengipfel zu dem Gespräch von US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, das nur wenige Stunden vorher im chinesischen Shenzhen stattfand. Dies sei "offenbar vor allem ein Bildtermin" gewesen, lästerte Merz bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt darüber.

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Er warnte auch davor, dass einzelne mächtige Länder ohne die Ukraine nach einer Friedenslösung suchen. "Ein Jalta-Format wird den Frieden nicht bringen", betonte der Kanzler.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits vor dem Treffen in Berlin mit Blick auf den Gipfel in Shenzhen vor einem "zweiten Jalta" gewarnt. Damit meint er die Konferenz von Jalta auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 1945, bei der die späteren Siegermächte über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden.

Putin sieht China, Russland und USA in besonderer Verantwortung

Selenskyjs Befürchtungen dürften durch den Verlauf des Gipfels der drei Supermächte in Shenzhen alles andere als ausgeräumt sein. Putin machte in seiner Rede deutlich, dass aus seiner Sicht Russland, China und der USA als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt zukomme. Er sprach auch die Lösung "regionaler Konflikte" an, darunter den in der Ukraine.

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Nach dem Gipfel betonte Putin zwar seine Bereitschaft zu Kompromissen für eine Beendigung der Kämpfe. Zugleich warf er einmal mehr der ukrainischen Führung vor, kein Interesse an einer friedlichen Lösung zu haben.

Trump als Überraschungsgast bei Koalition der Willigen

Trump ließ sich nach seinem Treffen mit Putin und Xi Jinping aus seiner Air Force One zum Berliner Ukraine-Gipfel zuschalten. Wie es aus Teilnehmerkreisen hieß, rief er seinen Schwiegersohn Jared Kushner - der auch sein Ukraine-Unterhändler ist - auf dem Handy an. Der stellte Trump dann laut und ließ seine Stimme mit einem Mikrofon verstärken.

Der britische Premier Andy Burnham sagte anschließend über den Beitrag Trumps: "Er sprach über die entsetzlichen Verluste an Menschenleben, einschließlich des Verlusts junger russischer Leben, und er sprach ziemlich leidenschaftlich über dieses Thema."

Berlin vs. Shenzhen: Europäer gegen Vormacht der drei Großen

Eine Vormachtstellung der drei Großmächte China, USA und Russland wollen die Europäer unbedingt verhindern. Der Zeitpunkt des Berlin-Gipfels war jedenfalls kein Zufall. Durch das Timing wollte man sich die Möglichkeit schaffen, "schnell und gemeinsam und gut vorbereitet" auf Shenzhen zu reagieren, wie es aus deutschen Regierungskreisen hieß.

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 gegründet. Heute gehören ihr rund 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen.

Hilfe, Verhandlungen und Sicherheitsgarantien als Themen

Das Treffen stand unter dem Motto: "Gemeinsam für Frieden in der Ukraine und europäische Sicherheit". Es gab vor allem drei Ergebnisse:

* Hilfe:Die Koalition bekennt sich zur finanziellen Unterstützung der Ukraine im kommenden Jahr. Merz sagte, es habe breite europäische Unterstützung für den Vorschlag der EU-Kommission gegeben, der für 2027 zusätzliche 45 Milliarden Euro für die Ukraine vorsehe. Über diesen Vorschlag soll kommende Woche bei einem Gipfel in Brüssel gesprochen werden.

* Verhandlungen:Die Europäer wollen künftig bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland mit am Tisch sitzen. Die USA und die Ukraine unterstützen das, Russland sendet widersprüchliche Signale.

* Sicherheitsgarantien:Die Koalition will der Ukraine

Sicherheitsgarantien geben - unter anderem mit einer multinationalen Truppe, die gerade unter Beteiligung der Bundeswehr ihr erstes Manöver durchführt.

Macron will über Nato-Beitritt reden

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte außerdem ein heikles Thema wieder zurück auf die Tagesordnung: Eine Aufnahme der Ukraine in die Nato. "In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, denke ich, dass wir die Frage des Beitritts der Ukraine in die Nato wieder aufmachen müssen." Dafür sei nun der richtige Moment gekommen. "Die Ukraine wird ein sehr stark ausgestattetes Land sein mit einer großen Armee, und für unsere Sicherheit auf lange Sicht ist ihre Präsenz in der Nato relevant."/mfi/bk/DP/he