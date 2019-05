ROUNDUP 2: Milliarden-Kartellrückstellung reißt BMW-Autosparte in rote Zahlen

(Neu: Aussagen aus Telefonkonferenz, Aktienkurs aktualisiert, Analystenstimmen)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW ist in seinem Kerngeschäft wegen der Milliardenrückstellung für eine drohende EU-Kartellstrafe in die roten Zahlen gerutscht. In der Autosparte lag der Verlust vor Zinsen und Steuern im ersten Quartal bei 310 Millionen Euro, wie der Dax (DAX 30)-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Vor einem Jahr hatte BMW hier noch 1,88 Milliarden Euro operativen Gewinn gemacht. Auch ohne die Sonderbelastungen lief nicht alles rund, Kosten für neue Technik und Modelle streuten den Münchenern genauso Sand ins Getriebe wie der Gegenwind von Wechselkursen und höheren Rohstoffpreisen.

Der Autobauer stellt für das EU-Kartellverfahren rund um angeblich verbotene Absprachen deutscher Autobauer in Sachen Abgasnachbereitung 1,4 Milliarden Euro zurück. Anfang April hatte BMW bereits angedeutet, wohl mehr als eine Milliarde Euro dafür aufwenden zu müssen. Das Unternehmen will sich gegen die Vorwürfe gegebenenfalls "mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen". Daimler und Volkswagen haben bisher keine Rückstellungen gebildet, beide hatten einen Kronzeugenantrag gestellt. Daimler soll dem Vernehmen nach der erste gewesen sein und kann daher auf den größeren Erlass bei einer möglichen Strafe hoffen.

In diesem Jahr rechnet BMW nun nur noch mit einer Marge vor Zinsen und Steuern von 4,5 bis 6,5 Prozent im Automobilgeschäft, wie das Unternehmen konkretisierte. 2018 hatte sie noch 7,2 Prozent betragen - und der eigentliche Anspruch der Münchener sind 8 bis 10 Prozent. Die BMW-Stammaktie lag am Mittag gut 2 Prozent im Minus. Auch die europäische Branche insgesamt zeigte sich an den Börsen weiter schwach, allerdings nicht ganz so sehr wie BMW. Die Stammaktie hinkt der Erholung von Autotiteln im laufenden Jahr ohnehin hinterher.

Schnelle Besserung zumindest ist auch weiter nicht in Sicht. Der gestiegene Absatz in den ersten drei Monaten unterstreiche, dass BMW die richtigen Produkte habe, sagte Vorstandschef Harald Krüger. "Wir liegen operativ auf Kurs und rechnen insbesondere in der zweiten Jahreshälfte mit Rückenwind dank steigender Verfügbarkeit zahlreicher neuer Modelle", sagte er. Vor allem in China soll es weiter bergauf gehen.

Die Margenentwicklung und die Abflüsse bei den freien Finanzmitteln im ersten Quartal machten deutlich, dass BMW derzeit nicht an seine eigenen Profitabilitätsziele herankomme, schrieb Bernstein-Analyst Max Warburton. Und an den Gründen dafür dürfte sich zunächst wenig ändern.

Auch ohne die Rückstellung wäre die Marge im Automobilgeschäft von 9,7 Prozent vor einem Jahr auf 5,6 Prozent gefallen. Das war ein deutlicherer Rückgang als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Wieviel das chinesische Gemeinschaftsunternehmen BBA im ersten Quartal als Gewinn in München abgeliefert hat, dazu machte BMW keine Angaben. Finanzchef Nicolas Peter sagte lediglich, inklusive der Gewinnbeiträge aus China wäre die Marge im Autogeschäft rund einen Prozentpunkt besser ausgefallen.

Neben der Vorsorge für eine mögliche Kartellstrafe bekommt BMW das schwierige Umfeld in der Autobranche zu spüren. Von Januar bis März hatte der Konzern zwar etwas mehr Autos verkauft als vor einem Jahr - das lag jedoch am chinesischen Markt, auf dem die Premiumautos der Marke mit dem weißblauen Logo trotz Marktschwäche gut laufen. Die Verkäufe in China fließen aber nicht in den Konzernumsatz ein, und die Gewinne des chinesischen Joint Ventures verbucht BMW erst im Finanzergebnis.

In Europa lastet weiter ein hoher Preisdruck auf dem gesättigten Markt. Einige Konkurrenten auch aus dem Premiumsegment wie zum Beispiel Audi haben weiter mit der Einführung des Abgas- und Verbrauchsprüftests WLTP zu kämpfen und konnten auch im ersten Quartal noch nicht alle Modelle liefern. Das hatte bereits im vergangenen Jahr zu höheren Rabatten und Verwerfungen am Markt geführt.

Wechselkurse und höhere Rohstoffpreise kosteten BMW im ersten Quartal einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, sagte Finanzchef Peter in einer Telefonkonferenz. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun hier aber nicht mehr mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag, sondern nur noch mit bis zu 600 bis 650 Millionen Euro Belastung.

BMW gibt derzeit viel Geld aus, um Elektroantriebe zu entwickeln, diese in neuen Modellen auf die Straße zu bringen und damit letztlich Strafen der EU-Kommission für zu hohe CO2-Abgase zu vermeiden. Die Kosten für Forschung und Entwicklung kletterten zu Jahresbeginn um mehr als 8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Wenn die verschärften Abgasregeln im Jahr 2021 erstmals richtig greifen, will BMW fünf vollelektrische Autos im Programm haben. 2025 sollen es dann zwölf sein. Inklusive der aufladbaren Mischantriebe - Plugin-Hybride genannt - soll das Angebot dann mindestens 25 Elektromodelle umfassen.

Weil das alles viel Geld kostet, spart BMW an vielen Ecken und Enden. Der Konzern peilt bis Ende 2022 zusammengenommen 12 Milliarden Euro Einsparungen an. Ab 2021 sollen mit den flexiblen Produktionslinien für Elektro- und Verbrennungsmotoren bis zu 50 Prozent der heutigen Antriebsvarianten entfallen, sagte Krüger. Die Fahrzeugentwicklung soll stärker mithilfe von Simulationen arbeiten und um bis zu ein Drittel schneller werden. Die Zahl der Mitarbeiter soll zunächst auf dem Niveau des Vorjahres bleiben.

Der Umsatz auf Konzernebene ging um 0,9 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro zurück, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 589 Millionen Euro knapp 80 Prozent niedriger. Deutlich besser als im Vorjahreszeitraum lief es in der Sparte mit Finanzdienstleistungen rund um den Autoverkauf sowie in der Motorradsparte, die allerdings nur einen kleinen Beitrag zum operativen Gewinn liefert. Unter dem Strich verdiente BMW mit 588 Millionen Euro nur noch rund ein Viertel des Überschusses aus dem Vorjahreszeitraum./men/elm/fba