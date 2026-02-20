DAX25.150 -0,4%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.794 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,25 +0,8%Gold5.195 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

ROUNDUP 2/Nach arabischer Übernahme: Covestro-Chef kündigt Abschied an

23.02.26 15:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
42,90 EUR -0,67 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Covestro AG
60,52 EUR 0,06 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Aktualisierung: Präzisierung Quartalszahlen)

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an. Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann seinen bis Ende Mai 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein Grund wurde nicht genannt. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, und Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hieß es.

Wer­bung

Der Manager ist seit 2018 an der Spitze des Konzerns, zuvor war er seit 2015 bereits Vorstandsmitglied. Der 55-Jährige ist zudem Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI). Damit ist er der oberste Lobbyist für die wichtige deutsche Chemie- und Pharmabranche, die 2025 laut VCI einen Umsatz von rund 220 Milliarden Euro erzielt hat. Eine Verbandssprecherin sagte, Steilemanns Entscheidung bei Covestro habe keine Auswirkungen auf die VCI-Präsidentschaft.

Der Investitionsarm der staatlichen arabischen Ölfirma Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) hat Covestro Ende vergangenen Jahres geschluckt. Steilemann hatte sich stets positiv über diese Übernahme geäußert und den Vorteil finanzstarker Investoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Leverkusener Firma betont, er stellte die Weichen für die Transaktion. Eine Firmensprecherin sagte, es gebe bei der Personalie keinen Bezug zu den neuen Eigentümern.

Chemikalien für Autositze und Matratzen

Covestro hat rund 17.500 Mitarbeiter, davon gut 7.000 in Deutschland. Die Firma war früher die Kunststoffsparte von Bayer, 2015 wurde das Unternehmen eigenständig. Es stellt Chemikalien her, die zu Hartschäumen in Kühlschränken und Gefriertruhen sowie zu Weichschäumen in Autositzen und Matratzen genutzt werden.

Wer­bung

Covestro leidet wie andere Chemiekonzerne auch unter der schwachen Konjunktur, der teuren Energie und der durch US-Zölle angespannten Handelssituation. Im dritten Quartal 2025 sackte der Umsatz Firmenangaben zufolge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro ab. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 47 Millionen Euro, im dritten Quartal 2024 war es noch ein Gewinn von 33 Millionen Euro gewesen./wdw/DP/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
17.02.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen