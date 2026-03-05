DAX24.268 +0,3%Est505.891 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,69 +0,1%Gold5.155 +0,3%
ROUNDUP 2: Neue Angriffswelle in Teheran - Raketenangriffe auf Israel

05.03.26 09:47 Uhr

(Neu: Weiterer Angriff im Libanon)

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle in Teheran begonnen. In einer Mitteilung des Militärs war die Rede von großangelegten Angriffen auf Infrastruktur der iranischen Führung in der Hauptstadt. Augenzeugen berichteten über Explosionsgeräusche im Bereich von Teheran. Außerdem griff Israels Luftwaffe den Angaben zufolge mehrere Kommandozentren der proiranischen Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut an.

Im Verlauf der Nacht hatte es in Israel immer wieder Raketenalarm gegeben. Dabei wurde auch über parallele Raketenangriffe aus dem Iran und vom Libanon aus auf den jüdischen Staat berichtet. Ein Einwohner Tel Avivs berichtete von gewaltigen Knallgeräuschen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. Am Vortag waren nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom Dutzende von Menschen verletzt worden.

Lokale Medien im Libanon berichteten von Angriffen in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt Beirut. Dabei wurden auch zwei Autos getroffen. Drei Menschen kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums ums Leben. Auch ein palästinensisches Flüchtlingslager nahe Tripoli im Norden des Libanons wurde nach libanesischen Angaben getroffen. Dabei seien zwei Menschen getötet worden, meldete das Gesundheitsministerium mitteilte. Eine weitere Person sei verletzt worden.

Am Donnerstagmorgen wurden die israelischen Angriffe im Libanon fortgesetzt. Ein dpa-Fotograf vor Ort berichtete von einem Angriff auf ein Auto nahe der Stadt Zahle im Osten des Landes. Dabei wurden nach Behördenangaben zwei Menschen getötet. Zwei weitere seien verletzt worden./arj/DP/mis