DAX25.105 -0,6%Est506.120 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -3,9%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.296 -1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,95 +0,4%Gold5.154 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

ROUNDUP 2: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zu Abnehmmittel - Aktie fällt

23.02.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
884,90 EUR 28,20 EUR 3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs, Novo Nordisk Marktkapitalisierung)

BAGSVARD (dpa-AFX) - Die schlechten Nachrichten für den Pharmakonzern Novo Nordisk reißen nicht ab: Mit ihrem Abnehmmittel Cagrisema schnitten die Dänen in einer Phase-3-Studie schlechter ab als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der Konzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden. Diese Studie hätte zeigen sollen, dass das Mittel dem Produkt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist. Der Aktienkurs von Novo Nordisk geriet auf die Nachricht hin deutlich unter Druck.

Wer­bung

Zuletzt brach das Papier in Kopenhagen um fast 16 Prozent ein. Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan wertete die Studiendaten in einer ersten Reaktion denn auch als äußerst negativ. Die Markterwartungen an das Abnehmmittel dürften merklich sinken, während diese gleichzeitig für die anderen Medikamente Ozempic und Wegovy aufgrund geringerer Kannibalisierungseffekte etwas anziehen dürften. Und James Quigley von Goldman Sachs sieht direkt geringes Einsatzpotenzial für Cagrisema.

Die Dänen haben bei Anlegern zuletzt ohnehin einen schweren Stand, infolge mehrerer Enttäuschungen ist der einstige Höhenflug der Aktie zunichte. Auf dem Rekordhoch Mitte 2024 war die Aktie über 1.000 dänische Kronen teuer. Davon sind mittlerweile rund drei Viertel wieder in Luft aufgegangen. Der Börsenwert liegt mit umgerechnet 150 Milliarden Euro wieder deutlich unter demjenigen von etwa SAP (SAP SE) oder Siemens, nachdem Novo zwischenzeitlich mit großem Abstand zum wertvollsten börsennotierten europäischen Unternehmen aufgestiegen war.

Die harte Konkurrenz um Abnehmmittel macht den Dänen zusehends zu schaffen, vor allem Eli Lilly setzt dem Unternehmen zu. Während die Amerikaner weiteren Rückenwind von ihrem Gewichtssenker erwarten und sich bei Umsatz und Gewinn auch dieses Jahr einen Sprung nach oben ausrechnen, muss Novo Nordisk kleinere Brötchen backen und geht wegen harten Preisdrucks von weniger Geschäft aus.

Wer­bung

Novo Nordisk war ursprünglich als erster Hersteller mit seinen Gewichtssenkern am Markt und dominierte das Geschäft. Doch dann geriet der Konzern im Ringen mit Lillys Konkurrenzmitteln ins Hintertreffen, die als effektiver gelten. Zwar gab es im vergangenen Jahr vermehrt für beide Konzerne Schwierigkeiten, weil in den USA Apotheken und andere Hersteller unter Ausnutzung regulatorischer Schlupflöcher billigere Kopien der Abnehmmedikamente auf den Markt brachten. Doch hatte sich Lilly aktiver gegen die Konkurrenz durch Nachahmer gewehrt.

Im November einigte sich Novo Nordisk mit der US-Regierung dann auf deutliche Preissenkungen für seine Blockbuster wie Wegovy und Ozempic, die unter anderem im Rahmen staatlicher Gesundheitsprogramme gelten sollen. Auch Lilly unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung.

Lilly-Chef David Ricks erwartet aber sogar, dass der Markt für Medikamente gegen krankhaftes Übergewicht (Adipositas) in diesem Jahr dank der Einigung mit der US-Regierung noch weiter wachsen wird. Diese hatte zugestimmt, die Kosten für die Mittel für mehr Patienten im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicare für ältere Menschen zu übernehmen. Die Amerikaner sind zudem in einer vergleichsweise stärkeren Position als Novo, da ihre Blockbuster Mounjaro gegen Diabetes und Zepbound gegen Fettleibigkeit noch ein weiteres Jahrzehnt lang patentgeschützt sind.

Wer­bung

Die Hoffnung, dass Cagrisema für Novo die Wende bringen könnte, verblasst mit den neuen Studiendaten. Cagrisema ist eine Kombination aus den Mitteln Cagrilintid und dem bekannten Novo-Wirkstoff Semaglutid. Bei der Betrachtung des Gewichtsverlustes über 84 Wochen schnitt es etwas schlechter ab als Lillys Zepbound mit dem Wirkstoff Tirzepatid, der auch im Diabetesmedikament Mounjaro zum Einsatz kommt.

Novos Forschungschef Martin Holst Lange setzt nun auf Daten aus weiteren Studien zur Gabe von Cagrisema, die teils erst im ersten Halbjahr 2027 vorliegen dürften. Außerdem will Novo Cagrisema in höheren Dosierungen testen - entsprechende Studien sollen im zweiten Halbjahr starten. Spät in diesem Jahr hofft das Unternehmen zudem auf eine US-Zulassung von Cagrisema in anderen Anwendungen durch die US-Gesundheitsbehörde FDA./men/lew/mis

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
13:36Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
13:21Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
12:46Novo Nordisk NeutralUBS AG
12:41Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:21Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:41Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:21Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:36Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
13:21Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
12:46Novo Nordisk NeutralUBS AG
19.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
18.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen