ROUNDUP 2: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück - Aktie rutscht weiter ab

12.11.26 16:21 Uhr

(Neu: weitere Details, aktueller Kurs)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Die KI-Industrie verliert eines ihrer wichtigsten Aushängeschilder: Nvidia-Chef (NVIDIA) Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit solle intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Nvidia ist mit seinen Chips ein Motor des KI-Booms. Der 63-jährige Huang führte Nvidia zu Rekordzahlen und wurde mit seinem Look mit schwarzer Lederjacke zum Medienstar.

Werbung

Die Nvidia-Aktie fiel nach seinem Rückzug zunächst um bis zu 14 Prozent auf 148,80 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte 2025. Später reduzierte sich das Minus auf rund 6 Prozent auf 163 Dollar. Damit forcierte sich die jüngste Talfahrt des Papiers. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 243 Dollar Anfang Oktober rutschte der Kurs um rund ein Drittel ab. Der Börsenwert sank innerhalb weniger Wochen von knapp sechs Billionen Dollar auf weniger als vier Billionen Dollar.

Huang hatte am Wochenende zugegeben, seine Ehefrau betrogen zu haben. Zuvor war in Medienberichten die Rede von einem engen Verhältnis zu einer Frau gewesen, die von US-Sicherheitskreisen verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Mitte der Woche folgten Berichte über eine weitere Affäre, diesmal mit einer Top-Managerin von Nvidia. Bei Verhältnissen von Chefs mit ihnen untergeordneten Managern greifen US-Verwaltungsräte gewöhnlich hart durch.

Gesicht des KI-Wandels

Die Chips von Nvidia, einer der wertvollsten Firmen der Welt, dominieren in Rechenzentren beim Training und dem Betrieb Künstlicher Intelligenz. Huang profilierte sich als Gesicht des KI-Wandels: Bei Nvidia-Konferenzen und anderen öffentlichen Auftritten predigt er unermüdlich die weltverändernde Rolle Künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen.

Werbung

Eine Krise von Nvidia könnte auch viel weitere Kreise ziehen: Ihre Milliardengewinne investiert die Firma aus Santa Clara im Silicon Valley zum Teil in die Unterstützung von KI-Start-ups, die damit wiederum Chips des Konzerns kaufen. Eine Führungskrise bei Nvidia könnte damit die gesamte Tech-Industrie erschüttern. Huang baute in den vergangenen Jahren zudem ein enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump auf.

In Deutschland wurde Huang vor kurzem beim Innovationsgipfel der Bundesregierung der rote Teppich ausgerollt. Die Bundesregierung vereinbarte eine Zusammenarbeit mit Nvidia.

Schwer zu ersetzen

Huangs Name ist untrennbar mit Nvidia verbunden: Er war seit der Gründung des Chipkonzerns vor mehr als 30 Jahren dessen Chef und gilt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma aus dem Silicon Valley, die bis vor wenigen Jahren vor allem für Computer-Grafikkarten bekannt war. Auch die Management-Struktur ist außergewöhnlich stark auf Huang zugeschnitten. Medien zufolge berichten rund 60 Manager direkt an ihn. Damit ist er stärker ins Tagesgeschäft involviert als andere Chefs großer Konzerne - und auch schwieriger zu ersetzen.

Werbung

Der Nvidia-Verwaltungsrat dankte Huang für seinen "unermesslichen" Beitrag zum Unternehmen und der gesamten Branche und machte in der offiziellen Stellungnahme keine Angaben zu den Gründen für seinen Rückzug.

Zunächst Dementis

Im Fall der Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin hatten Nvidia - und auch Huang selbst - zunächst von ganz gewöhnlichen Kontakten zur Managerin eines Kundenunternehmens gesprochen. Erst nachdem die "Financial Times" von einer Liebesbeziehung berichtete, gab der Nvidia-Chef die Affäre zu.

Der Nvidia-Verwaltungsrat leitete daraufhin eine Untersuchung ein. Zunächst hatte es geheißen, das Gremium habe weiterhin Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft.

In der Tech-Branche hatten einige führende Figuren wie etwa der Chef der Spielefirma Epic Games, Tim Sweeney, Nvidia in den vergangenen Tagen noch aufgerufen, zu Huang zu halten. Tech-Milliardär Elon Musk antwortete auf seiner Online-Plattform X auf den Vorschlag, Huang einen Job zu geben: "Es wäre eine Ehre."

"Ich war meiner Frau untreu"

Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. "Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung", schrieb er. "Ich war meiner Frau untreu." Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet.

In der Milliardärs-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg steht Huang aktuell auf dem 13. Platz mit einem geschätzten Vermögen von 145 Milliarden Dollar, das hauptsächlich aus Nvidia-Aktien besteht. In der E-Mail schrieb Huang, dass er hoffe, das Vertrauen der Familie mit der Zeit zurückzugewinnen. Eine Tochter und ein Sohn des Paars arbeiten ebenfalls bei Nvidia.

Huang war für Chipverkäufe nach China

Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Huang argumentierte, Verbote schadeten der Dominanz von Nvidia und damit auch der Vorreiter-Rolle der USA, weil sie die Entwicklung eigener Technologie in China beschleunigen würden. Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade der Lieferungen von Hochleistungschips unter anderem von Nvidia zu bremsen.

Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre gehabt haben soll, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Das Unternehmen war von Behörden in Singapur und den USA verdächtigt worden, eine Hülle zu sein, über die Nvidia-Chips nach China geschleust werden könnten.

Huang und Nvidia könnten nun Ziel von Untersuchungen im US-Kongress werden. Senatoren der Demokratischen Partei, die im Januar die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments übernehmen wird, forderten die US-Regierung auf, alle Unterlagen zu Exporten von Nvidia-Chips und Huang aufzuheben./so/DP/zb