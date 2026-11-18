(neu: Aktienkurs aktualisiert, Analystenstimmen, Aussagen aus der Konferenz)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chip-Riese NVIDIA zieht einen Schlussstrich unter die Ära seines einst übermächtigen Chefs Jensen Huang. "Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass er Jensen nicht wieder einsetzen wird", sagte Interimschefin Colette Kress im Sender CNBC. Zur Vorlage des Quartalsberichts am späten Dienstagabend machte die Managerin deutlich, dass das explosive Wachstum von Nvidia im KI-Boom auch ohne Huang weitergehen werde. Dafür schraubte Kress gleich die Umsatzprognose für das kommende Geschäftsjahr hoch. Die Anleger zeigten sich zufrieden, auch Analysten fanden lobende Worte.

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Die Nvidia-Aktie stieg zur Wochenmitte im vorbörslichen Handel um zuletzt 3,2 Prozent auf 160,27 Dollar. Am Vorabend war die Aktie noch nach Börsenschluss zeitweise auf fast 164 Dollar geklettert. Vorangegangen war eine extreme Kursschwäche, ausgelöst durch den Skandal um Huang und die allgemein zunehmenden Befürchtungen, dass sich die weltweiten Ausgaben für den Ausbau der Künstliche Intelligenz (KI) abschwächen könnten. Seit dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 243 Dollar war der Kurs bis Mitte November um fast 40 Prozent gefallen. Der Börsenwert sank seitdem auf rund 3,7 Billionen Dollar.

"Nicht vereinbar"

Huang, der bis zu seinem Rücktritt das Gesicht von Nvidia war, verkündete wenige Stunden vor dem Auftritt der Interimschefin, dass er ein Rückkehrangebot annehmen würde. Viele Mitarbeiter, Investoren und Geschäftspartner von Nvidia riefen ihn auf, wieder den Chefposten zu übernehmen, erklärte der 63-Jährige.

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.

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Verwaltungsratschef Harvey Jones sagte nun, der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das "mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war", sagte er. "Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen." Es war das erste Mal, dass sich Nvidia zu den Gründen von Huangs Abgang äußerte.

China größeres Problem als Affären?

Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Megaspeed wurde zur Zeit von Huangs Affäre mit der Managerin von Behörden verdächtigt, in Umgehung von US-Verboten Nvidia-Technik nach China weitergeleitet zu haben.

Aus der US-Regierung macht vor allem Finanzminister Scott Bessent nun Druck auf Nvidia, schnell aufzuklären, wer beim Unternehmen wann was wusste. "Haben sie diese scheinbar verbotenen Verkäufe vorangetrieben, um Umsätze und Gewinn hochzutreiben?", fragte Bessent am Wochenende in einem TV-Interview. Er wolle binnen zehn Tagen Antworten vom Unternehmen.

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Anwältin Katie Sweeten, die früher Staatsanwältin in der für Nationale Sicherheit zuständigen Abteilung des US-Justizministeriums war, betonte, dass bewusstes Umgehen solcher Verbote der Regierung schwere Konsequenzen haben könnte. Beteiligten Managern drohten Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren und einem Unternehmen hohe Strafen, sagte sie bei CNBC.

Ungebremstes Wachstum

Unter Huangs Führung - er war bis zum Rücktritt der erste und einzige Chef von Nvidia in mehr als 30 Jahren - wurde der Chip-Konzern zum Motor des KI-Booms. Die Firma war ursprünglich auf Grafik-Karten spezialisiert. In den vergangenen Jahren stellte sich aber heraus, dass die Technologie dahinter sich besonders gut für das Training Künstlicher Intelligenz eignet. Chips des Konzerns machte das praktisch unverzichtbar in KI-Rechenzentren.

Im vergangenen Quartal - dem letzten mit Huang an der Spitze - wuchs das Geschäft von Nvidia abermals rasant. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar (105,2 Milliarden Euro). Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unter dem Strich stieg der Gewinn sprunghaft auf 65,3 Milliarden Dollar - ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Kress, die zugleich Finanzvorständin ist, rechnet nun mit einem Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr von 75 Prozent. Zuvor war das Management noch von plus 70 Prozent ausgegangen. "Unser Angebot wächst, unsere Kunden und Partner stehen zu uns, und unsere Mitarbeiter sind engagiert", sagte die Interimschefin in einer Telefonkonferenz mit Analysten. "Wir schaffen das."

Zahlreiche Analysten zeigten sich nicht nur von den Zahlen angetan, sondern auch von Kress' Auftritt: Der Erfolgsrhythmus aus übertroffenen Erwartungen und erhöhten Jahreszielen halte an, schrieb etwa Atif Malik von der Citigroup. Damit sei die erste Amtshandlung der Interimschefin für die Anleger beruhigend gewesen. Ähnlich äußerte sich Vivek Arya von der Bank of America. Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten, und das Management habe insgesamt beruhigende Signale gesendet nach dem Motto: "Wir haben das im Griff."

Für Barclays-Analyst Tom Jones ist der angehobene Umsatzausblick ein klares Signal, dass Huangs Abgang an den Aussichten von Nvidia zumindest kurzfristig nichts ändern wird. Mit der Absage an dessen Rückkehr habe der Verwaltungsrat das Richtige getan und einen Schlussstrich gezogen. Allerdings merkte er kritisch an, dass die Frage der Führung, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und die China-Risiken insgesamt zunächst Belastungsfaktoren bleiben dürften.

Auch laut Blayne Curtis vom Analysehaus Jefferies dürften die Anleger Nvidia vorerst wohl weiter skeptisch sehen, bis es mehr Klarheit hinsichtlich der strategischen Ausrichtung nach dem Führungswechsel gebe. Allerdings lasse sich die Stärke der aktuellen Nachfrage beim Konzern kaum bestreiten.

Nvidias aktuelles Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Januar 2027. Für das laufende Schlussquartal sagte der Konzern einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar vorher, mit der Einschränkung, dass er drei Prozent höher oder niedriger ausfallen könne. Analysten hatten im Schnitt mit 125 Milliarden Dollar gerechnet. Bei 130 Milliarden Dollar wäre es ein Zuwachs von 91 Prozent im Jahresvergleich.

"Bank" für KI-Branche

Nvidia spielt auch auf andere Weise eine Schlüsselrolle für die KI-Industrie. Die schnell steigenden Milliardengewinne nutzte der Konzern unter Huangs Regie für Garantien oder Finanzspritzen an zum Teil klamme KI-Start-ups. Ein großer Teil des Geldes landet dann wiederum wieder bei Nvidia über den Kauf von Chips oder Computer-Leistung in Rechenzentren mit Technik des Konzerns.

Eine große Frage nach Huangs Abgang war, ob dieser Kreislauf ohne ihn weitergehen wird. Ohne Nvidia hätten viele sogenannte Neocloud-Anbieter keinen Zugang zum Kapital mehr, warnte der Chef der Finanzfirma Apollo, Marc Rowan, in einem CNBC-Interview.

Die Botschaft von Interimschefin Kress war: Man werde zwar mit Bedacht vorgehen, aber weiterhin diese Rolle für die Branche spielen. Der Investor und langjährige Tech-Analyst Gene Munster frohlockte daraufhin, dass Nvidia als "Bank der KI" erhalten bleibe. Kress war als langjährige Finanzchefin von Nvidia ebenfalls in die Deals involviert./so/DP/zb/tav/mis