ROUNDUP 2: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Kurs unter Druck

29.07.26 16:18 Uhr

(neu: Aktienkurs)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. Allerdings bleibt Chef Christian Bertermann trotz des aus Sicht von Experten überraschend guten Laufs weiter bei der Jahresprognose. Das enttäuschte viele Anleger. Die Aktie des im MDAX notierten Unternehmens fiel am Mittwoch nach Handelsbeginn deutlich.

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Das Papier sackte am Vormittag um bis zu 16 Prozent auf 19,68 Euro ab. Damit beendete die Aktie den jüngsten Erholungsversuch. Am Nachmittag dämmte die Aktie die Verluste deutlich ein und lag zuletzt noch mit rund vier Prozent im Minus. Im laufenden Jahr liegen die Verluste aber bei rund 16 Prozent.

Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies sah zwar die Zahlen aus dem zweiten Quartal besser als vom Markt erwartet. Anleger hinterfragten aber nun, warum das Unternehmen sich nach der ersten Jahreshälfte nicht mehr zutraue.

Der Absatz kletterte um rund ein Fünftel auf 240.298 Fahrzeuge, wie der Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Auto1 steigerte den Umsatz gar um fast ein Viertel auf 2,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten zog der Gewinn um 38,4 Prozent auf 58,6 Millionen Euro an.

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2026 wird weiter ein operatives Ergebnis zwischen 250 Millionen Euro und 275 Millionen Euro angepeilt - bei einem Absatz von 940.000 bis eine Million Fahrzeugen./men/nas/zb