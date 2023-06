ROUNDUP 2/Pistorius bei 'Air Defender 2023': Freiheit muss verteidigt werden

(neu: Besuch Stoltenbergs und Pistorius beim Flensburger Rüstungsbetrieb FFG)

JAGEL/FLENSBURG (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sehen das westliche Bündnis mit der laufenden Großübung "Air Defender 2023" deutlich gestärkt. Freiheit und Sicherheit müssten hart erarbeitet und im Zweifel auch verteidigt werden, "weil die Bedrohung unserer Sicherheit wieder real ist", sagte Pistorius am Dienstag bei einem Besuch auf dem Militärflugplatz Jagel, einem Drehkreuz des Manövers. Die Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr seien bislang geringer als erwartet. Nach Angaben aus der Luftwaffe waren bislang etwa 20 Prozent der festgestellten Verspätungen im zivilen Flugbetrieb auf die Militärübung zurückzuführen, umgelegt auf jeden Flug seien das 15 Minuten.

Im Anschluss an den Besuch des Manövers fuhren Stoltenberg und Pistorius nach Flensburg zum Rüstungsbetrieb Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Dort werden verschiedene Panzer für die Ukraine produziert beziehungsweise instandgesetzt.

"Air Defender 2023" ist die bislang größte Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato. An der Übung nehmen noch bis Freitag (23. Juni) unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10 000 Soldaten teil. Mit einem fiktiven Szenario wird im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses reagiert und dabei bereits vom Gegner besetzte Gebiete zurückerobert.

Am Dienstag starteten Kampfflugzeuge mit brüllenden Triebwerken von dem Fliegerhorst in Schleswig-Holstein. Über dem Norden Deutschlands wurden der Kampf gegen gegnerische Flugzeuge, die Evakuierung eigener Bodentruppen sowie sogenannte Luftnahunterstützung trainiert, im Südwesten der Kampf gegen feindliche Luftabwehrstellungen und Kommandoposten - insgesamt mit etwa 200 Übungsflügen an diesem Tag. Seit dem Beginn am 12. Juni gab es knapp 1300 Flüge.

Stoltenberg begrüßte in Jagel, dass Deutschland vom kommenden Jahr an das Nato-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreichen werde und auch angekündigt habe, der Ukraine weitere Flugabwehrraketen für das System Patriot zu liefern. "Das wird Leben retten", sagte er.

"Air Defender 2023" demonstriere den starken Bund zwischen Europa und den USA, sagte Stoltenberg. Die Übung sende die klare Botschaft, dass die Nato bereit sei, jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen. Stoltenberg: "Wir machen das nicht, um einen Konflikt zu provozieren, sondern um einen Konflikt zu verhindern. Solange jeder möglicher Gegner weiß, dass die Nato insgesamt da ist und schnell mit Luftstreitkräften verstärken kann, wird es keinen Angriff geben."

Pistorius betonte, die Übung sei schon 2018 auf den Weg gebracht worden, vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch zeigten die Bündnispartner jetzt Verteidigungsbereitschaft. "Russland dürfte eine Menge unternehmen, um zu sehen und zu hören, was hier vor sich geht", sagte Pistorius.

Bei ihrem Besuch in Flensburg - rund eine halbe Autostunde von Jagel entfernt - ging es von der Luft zurück auf den Boden. Hier nahe der dänischen Grenze werden diverse Fahrzeuge - etwa Truppentransporter, Kampfpanzer oder Minenräumpanzern - für die Ukraine produziert. Es sei eine große Freude und Ehre, hier zu sein, sagte Stoltenberg. Die FFG sei der größte Anbieter von Kampffahrzeugen für die Ukraine in Europa. Diese Lieferungen helfen laut Stoltenberg den Ukrainern, Leben zu retten, Territorium zurückzugewinnen und die russische Aggression zurückzudrängen.

Unter anderem sollen insgesamt 110 Leopard 1A5 an die Ukraine gehen, sagte Pistorius. Davon werden demnach 80 bis Ende des Jahres ausgeliefert. Der Rest soll im kommenden Jahr folgen. Das Projekt wird den Angaben zufolge gemeinsam mit Dänemark finanziert. Insgesamt stamme eine große Zahl an Fahrzeugen aus Flensburg und unterstütze "die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor", sage der Minister. "Was sich daran zeigt ist, dass wir alles tun, um die Ukraine zu unterstützen." Und die Unterstützung sei "untrennbar" mit dem Thema Waffenproduktion-, Lieferung und -Instandsetzung verbunden.

Der Minister war erst am Vortag in Frankreich zu Gesprächen über Fragen der europäischen Luftverteidigung, die Deutschland mit der "European Sky Shield Initiative" (Essi) sowie dem Kauf des weitreichenden israelischen Raketensystems Arrow 3 voranbringen will. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich dem mit seinem Land nicht angeschlossen. Paris wirkte zwischenzeitlich verärgert.

Pistorius sagte in Jagel, es gebe keinen Dissens mit Frankreich über das Ziel einer europäischen Luftverteidigung und Rüstungsindustrie . "Die andere Frage ist, was passiert bis dahin", sagte er. "Also die Auffassung von Macron scheint die zu sein, wir sind nicht so in Eile, dass wir jetzt auf Brückentechnologien setzen müssen, sondern wir können warten, bis das fertig ist, was wir in Europa entwickeln. Davon sind wir und etliche andere nicht überzeugt."/cn/DP/nas