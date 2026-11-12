DAX 26.742 +0,3%ESt50 6.391 -0,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,55 -2,6%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.321 -2,0%Euro 1,1084 -0,0%Öl 93,4 +0,7%Gold 3.890 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP 2: Polen scheitert mit Klagen gegen EU-Klimapaket

(Neu: Kommentar EU-Kommission (5. Abs.))

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Polen ist mit Klagen gegen zentrale Teile des EU-Klimapakets, wie etwa die Vorgaben zum Verbrenner-Aus, gescheitert. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg wies die sieben Klagen ab, die sich unter anderem gegen die strengeren Emissionsregeln für Autos, den CO2-Zoll, nationale Einsparziele, die Ausweitung des Emissionshandelssystems oder Treibhausgas-Vorgaben in der Forstwirtschaft und Landnutzung richteten.

Werbung

Mit dem Klimapaket "Fit für 55" erließ die EU 2023 eine ganze Reihe von Rechtsakten, um die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

Polen pochte auf Vetorecht

Polen argumentierte vor allem, dass es für die Rechtsakte Einstimmigkeit gebraucht hätte. Damit hätte das Land ein Vetorecht gehabt. Zudem beeinträchtigten einige Regeln aus seiner Sicht das Wohlergehen der Völker der Union durch steigende Energiepreise und den Verlust von Arbeitsplätzen. Die Klagen waren noch während der Regierungszeit der nationalkonservativen PiS-Partei eingereicht worden.

Der EuGH erteilte dem eine Absage. Ausnahmen von dem Prinzip, dass mit qualifizierter Mehrheit entschieden werde, seien eng auszulegen, hieß es in einer Mitteilung. Außerdem seien neben dem Wohlergehen der Völker auch nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz gleichrangige Ziele der EU. Ein EU-Rechtsakt könne zudem durchaus für den einen oder anderen Mitgliedstaat negative Auswirkungen haben, hieß es. Dies sei bei dem Paket berücksichtigt worden, etwa durch Ausgleichsmaßnahmen wie den milliardenschweren Klima-Sozialfonds.

Werbung

Der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss bezeichnete die Urteile als "Rückenwind für den europäischen Klimaschutz". Die EU müsse ihren Kurs beibehalten und eine Führungsrolle bei der Aushandlung ehrgeiziger Abkommen auf der derzeit stattfindenden UN-Weltklimakonferenz im türkischen Antalya übernehmen. Eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel sagte, die Entscheidung "zeigt, dass wir eine solide Rechtsgrundlage für unsere Vorschläge haben".

Neue Regeln in Vorbereitung

In der EU wird derweil eine Aufweichung der Klimaregeln vorbereitet. Der Umweltausschuss des Europaparlaments stimmte für eine Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus, mit der die Autoindustrie auch nach 2035 weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen könnte, ohne Strafzahlungen fürchten zu müssen./vni/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.