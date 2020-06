ROUNDUP 2: Polizeiaktion im Hambacher Forst - Kohle-Gegner sehen Schikane

GO

DAX zum Start höher -- Asiens Börsen im Plus -- Telekom erhält Option auf Aktienmehrheit an T-Mobile -- Corona-Krise macht Pfeiffer Vacuum zu schaffen -- Apple beendet Chip-Partnerschaft mit Intel

Lufthansa bietet wieder Linienflüge nach China an. American Airlines zapft offenbar Kapitalmarkt an - Nachfrage wohl besser als gedacht. Trump: Handelsabkommen mit China ist 'vollständig intakt'. Facebook bringt TikTok-Konkurrenz Reels nach Deutschland. Frankfurter Flughafen kommt ein Stück aus dem Tief. Bayer muss in Kalifornien nicht vor Glyphosat-Krebsrisiken warnen.