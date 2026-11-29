(Neu: Reaktion eines Demokraten)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran soll einem Medienbericht zufolge das Satelliten-Internetsystem Starlink von Elon Musk für Angriffe gegen US-Streitkräfte genutzt haben. Der Tech-Unternehmer habe davon in der ersten Woche des Iran-Kriegs erfahren und sei "außer sich vor Wut" gewesen, berichtete die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere mit internen Vorgängen des Unternehmens vertraute Personen.

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Teheran habe Starlink unter anderem eingesetzt, um die Kontrolle über seine Streitkräfte auszuüben und Einsätze von Einweg-Angriffsdrohnen zu überwachen, hieß es unter Berufung auf einen als vertraulich eingestuften Bericht, der Verteidigungsminister Pete Hegseth im Sommer vorgelegt worden sei. Die US-Streitkräfte hätten sich darauf konzentriert, "traditionelle Kommunikationssysteme" lahmzulegen. Der Iran sei dann auf Starlink ausgewichen.

Eine Pentagon-Sprecherin sagte der "Washington Post", ein solcher Bericht sei nicht bekannt. Musk und dessen Raumfahrtunternehmen SpaceX äußerten sich der Zeitung zufolge auf mehrfache Anfragen nicht zu der Recherche.

SpaceX: Artikel ist falsch und sollte zurückgezogen werden

Auf der Plattform X wies das Unternehmen den Artikel nun als falsch zurück. "Um es klar zu sagen, wir haben weder intern noch vom Pentagon Beweise dafür, dass Starlink von iranischen Streitkräften genutzt wurde. Denn das ist nie geschehen." Man habe der "Washington Post" bereits vor Wochen mitgeteilt, dass ihre Geschichte falsch sei, kritisierte SpaceX. Das Unternehmen rief die Zeitung auf, den Artikel zurückzuziehen.

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Bericht: Unbefugte Nutzung auch durch US-Streitkräfte

Israel und die USA hatten Ende Februar ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Kurz darauf erfuhr Musk nach Angaben der "Washington Post" zudem, dass das US-Militär Einwegdrohnen über Starshield, die militärische Variante von Starlink, gesteuert habe. Dabei sei allerdings ein günstigerer Tarif genutzt worden, der eigentlich nur für Bodenoperationen vorgesehen sei.

Starlink ist im Iran offiziell verboten. Angesichts von Internet-Blockaden machte SpaceX ihren Satelliten-Dienst für das Land zu Jahresbeginn aber kostenlos. Um Starlink zu nutzen, braucht man spezielle Antennen und Empfangsgeräte, die direkt mit Satelliten kommunizieren. Schätzungen zufolge könnten sich zehntausende der Terminals im Iran befinden.

Starlink wird auch in der Ukraine eingesetzt

Starlink-Systeme werden auch im Ukraine-Krieg eingesetzt. Sie waren für die ukrainischen Streitkräfte besonders zu Beginn des Krieges im Februar 2022 wichtig, nachdem die russischen Angreifer herkömmliche Telekommunikations-Infrastruktur zerstört hatten. In den vergangenen Wochen beklagte die Ukraine wiederholt Drosselungen des Satellitennetzwerks. Während der genaue Hintergrund unklar ist, gelten die Beschränkungen als Mittel der USA, Druck auf die Ukraine für mögliche Zugeständnisse auszuüben.

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Demokrat fordert Antworten von Musks Unternehmen

Der Demokrat Jim Himes, der im Januar den Vorsitz des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses übernehmen dürfte, machte im Interview mit CNN klar, dass er Antworten von SpaceX erwarte. Man habe ein "verdammt großes Interesse" daran, zu verstehen, was passiert sei, sagte er vor dem Hintergrund der ukrainischen Beschwerden über eine mögliche Einflussnahme durch Musks Unternehmen auf die Nutzung der Starlink-Systeme./alz/DP/mis