MADRID (dpa-AFX) - Machtwechsel in Spanien: Ein Rechtsbündnis hat die vorgezogene Parlamentswahl in der viertgrößten EU-Volkswirtschaft klar gewonnen - und den linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez nach achteinhalb Jahren an der Macht gestürzt. Nach Auszählung von 87 Prozent der Stimmen kommen die konservative Volkspartei PP und die Rechtspopulisten von Vox zusammen auf 186 Sitze im Madrider Abgeordnetenhaus. Die nötige absolute Mehrheit von 176 Mandaten übertreffen sie damit deutlich.

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Die PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo kommt den bisherigen amtlichen Ergebnissen zufolge auf 135 Sitze. Vox verbesserte sich unterdessen von 33 auf 51 Sitze. Um im Parlament zum neuen Regierungschef gewählt zu werden, muss sich der 65-Jährige Feijóo zwar erst mit Vox-Chef Santiago Abascal auf die Details der Zusammenarbeit einigen. Das Zustandekommen der Koalition gilt allerdings als Formsache.

Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre wird die extreme Rechte damit aller Wahrscheinlichkeit nach wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden. Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine Brandmauer gegen Rechtsaußen-Parteien postuliert.

Streit um Mieterschutz führte zu Neuwahl

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) des Ministerpräsidenten kommt laut den bisherigen amtlichen Ergebnissen ledigliuch auf 117 Sitze im "Congreso de los Diputados". Das linke Lager aus PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen hat keine Chance auf eine absolute Mehrheit.

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Regulär wäre in Spanien erst im nächsten Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch vorzeitig an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten.

Der Streit um die Wohnungspolitik war zu einem Symbol für die wachsende soziale Unzufriedenheit geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im September der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt worden war und zwei Wochen später starb. Ihr Schicksal löste landesweit Proteste gegen die Wohnungsnot aus.

Doch bereits davor war die Minderheitsregierung von Sánchez zunehmend unter Druck geraten. Gründe waren Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld von Sánchez, zwei schwere Eisenbahnunglücke in diesem Jahr und Ende Juli die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der nordafrikanischen Exklave Ceuta./er/DP/zb