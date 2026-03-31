DAX24.166 -0,1%Est505.901 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 -2,3%Nas24.653 ±-0,0%Bitcoin67.121 +0,4%Euro1,1716 +0,1%Öl103,1 +1,5%Gold4.737 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street stabil -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft, Hims&Hers im Fokus
Top News
Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX unentschlossen Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX unentschlossen
Rückkehr der Bullen: Warum Citi und BlackRock jetzt trotz Nahost-Konflikt auf US-Aktien setzen Rückkehr der Bullen: Warum Citi und BlackRock jetzt trotz Nahost-Konflikt auf US-Aktien setzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia - Aktie gibt nach

23.04.26 16:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Renault S.A.
31,12 EUR -0,75 EUR -2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kurs aktualisiert)

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der Autobauer Renault hat im ersten Quartal trotz Logistikproblemen bei der Marke Dacia den Umsatz gesteigert. Unter anderem ein besseres Finanzdienstleistungsgeschäft glich dabei Rückgänge bei den Dacia-Zulassungen mehr als aus. Der Konzernumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro, wie der Rivale von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten weniger erwartet.

Renault bekräftigte zudem sein Ziel für das Gesamtjahr, eine operative Marge von rund 5,5 Prozent zu erreichen. Der Konzern verwies dabei auf ein gut gefülltes Auftragsbuch und einen Anstieg der Verkäufe von Elektroautos.

Für die Aktie ging es am Nachmittag um 0,5 Prozent nach unten, nachdem sie mit einem deutlichen Plus in den Handel gestartet war. Seit Jahresbeginn hat sie mehr als 11 Prozent eingebüßt, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast ein Drittel. Für Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan ist Renault gut ins Jahr gestartet und hat im Kerngeschäft die Markterwartungen übertroffen.

Im ersten Quartal gingen die Zulassungen des Konzerns um 3,3 Prozent zurück, nachdem Logistikprobleme und schlechtes Wetter in der Straße von Gibraltar insbesondere Dacia ausgebremst hatten. Im März hat bei Dacia laut Mitteilung aber wieder eine Erholung eingesetzt. Auch eine aggressive Preissetzung von Wettbewerbern wie Stellantis belastete.

Renault-Chef Francois Provost hat seit seinem Start vergangenen Juli mehrere Entscheidungen seines Vorgängers Luca de Meo rückgängig gemacht, auch als Reaktion auf die schleppende Nachfrage nach Elektroautos in Europa. Dazu gehörte die Rückabwicklung der Software- und Elektroeinheit Ampere, die zeitweise separat an die Börse gebracht werden sollte. Provost stoppte zudem einige Dacia-Investitionen, zog sich aus dem Langstrecken-Rennsport zurück und stellte mehrere Mobilitätsdienste ein.

Der Hersteller der Kleinwagen R5 und Clio will zudem weitere Kosten senken, um mögliche Auswirkungen der Krise im Nahen Osten auf Rohstoffe, Energie und Logistik abzufedern. Wie andere europäische Autobauer sieht sich Renault wachsendem Wettbewerb durch chinesische Hersteller wie BYD ausgesetzt.

Anfang des Monats hatte Renault Pläne bestätigt, in den kommenden zwei Jahren weltweit bis zu ein Fünftel der Ingenieurs-Stellen abzubauen. Allein in Frankreich könnten damit mehr als 1.100 Arbeitsplätze in der Produktentwicklung wegfallen, wie die Gewerkschaft CGT erklärte. Auch gibt es zunehmende Sorgen über eine mögliche Schließung eines Entwicklungsstandorts./err/lew/stk/he

Nachrichten zu Renault S.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Renault S.A.

DatumRatingAnalyst
13:01Renault OutperformBernstein Research
13:01Renault SellUBS AG
12:26Renault HoldJefferies & Company Inc.
08:36Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Renault SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:01Renault OutperformBernstein Research
08:36Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.04.2026Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Renault OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:26Renault HoldJefferies & Company Inc.
08.04.2026Renault HoldDeutsche Bank AG
08.04.2026Renault HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2026Renault HoldJefferies & Company Inc.
24.03.2026Renault HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:01Renault SellUBS AG
09.04.2026Renault SellUBS AG
20.02.2026Renault SellUBS AG
19.02.2026Renault SellUBS AG
03.02.2026Renault SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Renault S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen