ROUNDUP 2: RWE sammelt 2 Milliarden Euro ein - Ausbau Alternative Energien

(neu: Platzierungspreis, Bruttoemissionserlös)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Stromkonzern RWE hat mit einer Kapitalerhöhung brutto zwei Milliarden Euro eingenommen. Die angebotenen gut 61 Millionen neuen Aktien seien für 32,55 Euro je Stück verkauft worden, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte bei 34,24 Euro gelegen. Nach der Ankündigung der Kapitalmaßnahme waren die Papiere unter Druck geraten, der Schlusskurs auf der Handelsplattform Tradegate betrug nur noch 33,07 Euro.

Die Platzierung wurde in einem beschleunigten Verfahren durchgeführt, das Bezugsrecht der Altaktionäre dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt sein.

Den Nettoerlös will RWE in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Geschäfts mit Alternativen Energien und die Weiterentwicklung der Produkt-Pipeline stecken - dabei will RWE über das bisherige Ziel hinausgehen, bis Ende 2022 die installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt netto zu erhöhen und rund 5 Milliarden Euro netto in Alternative Energien zu investieren. Teile des Erlöses dienten zudem der Finanzierung der Ende Juli angekündigten Übernahme der 2,7-Gigawatt-Projektpipeline von Nordex und ihrer Realisierung. RWE will Wind- und Solarprojekte in Europa von den Hamburgern für gut 400 Millionen Euro übernehmen./nas/he/tih