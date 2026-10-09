ROUNDUP 2/Saudi-Arabien: Drei Tote nach Angriffen auf Flughafen in Riad

09.10.26 13:44 Uhr

(Neu: Weitere Flugstreichungen)

RIAD (dpa-AFX) - Nach Angriffen auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat die Zivilluftfahrtbehörde drei Tote gemeldet. Bei den Attacken vom Donnerstag seien zudem mehrere Personen verletzt worden, hieß es weiter.

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Die Huthi-Miliz aus dem benachbarten Jemen hatte am Donnerstag einen Angriff auf den Flughafen für sich reklamiert. Dabei wurden nach Behördenangaben eine Flughafeneinrichtung und die Maschine einer saudischen Fluggesellschaft getroffen. Es sei Sachschaden entstanden.

Der Flughafenbetrieb sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Der Flugverkehr laufe normal, teilte die Behörde mit. Sie arbeite mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Schäden zu bewerten und die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten.

Flüge nach Riad gestrichen

Die Angriffe führen mittlerweile zu Flugstreichungen. Die Airlines der Lufthansa Group hatten bereits am Donnerstag mitgeteilt, ihre Flüge nach Riad bis einschließlich 16. Oktober aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Region einzustellen. Auch die größte pakistanische Fluggesellschaft setzte ihre Verbindungen vorübergehend aus, wie ein Sprecher der Pakistan International Airlines (PIA) mitteilte.

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Der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, warnte unterdessen, dass die Angriffe der Huthi auf Zivilisten und zivile Infrastruktur mit "entschlossenen Gegenmaßnahmen" beantwortet würden./arj/DP/mis