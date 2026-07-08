ROUNDUP 2: Schott Pharma erhöht Prognose nach starkem Quartal - Aktie springt an

09.07.26 16:52 Uhr

(Kurs aktualisiert)

MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat nach einem starken Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Für das Geschäftsjahr 2026 sei nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent zu erwarten, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in Mainz mit. Bisher standen 2 bis 5 Prozent auf dem Zettel. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde statt rund 27 Prozent bei 27 bis 28 Prozent erwartet. Die Kennzahlen liegen laut Schott über den Markterwartungen.

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Neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal nannte Schott eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen als Grund für die Erhöhung. Diese beinhalte sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten, die sich laut Schott in zukünftigen Perioden auswirken werden.

Investoren griffen am Donnerstag zu: Am Nachmittag gewann die Aktie gut 14 Prozent. Im frühen Handel hatte das Plus allerdings noch bis zu 22 Prozent betragen.

Mit den Eckdaten für das dritte Quartal habe der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente seine verbliebenen Sorgen abgehakt, bemerkte Charles Weston von der kanadischen Bank RBC. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott.

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Schott-Aktien waren im März auf ein Rekordtief von 12,62 Euro gefallen und befinden sich seither auf Erholungskurs. Bis zum Rekord aus dem Frühjahr 2024 bei über 43 Euro ist mit aktuell gut 20 Euro noch viel Luft nach oben.

Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet Schott im dritten Quartal (per Ende Juni) mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 8 Prozent und einer operativen Marge von rund 27 Prozent. Die Markterwartungen liegen laut Schott bei 3,5 Prozent beim Umsatz und 27,5 Prozent bei der Marge.

Den vollständigen Quartalsbericht will Schott am 12. August veröffentlichen./jha/he/nas/men/stk/he