(Neu: CSU im 5. Absatz)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat ein umfassendes Rentenkonzept vorgelegt und will damit den seit Monaten schwelenden Streit in der Koalition lösen. "Wir werden eine der größten Rentenreformen in der jüngeren Geschichte unseres Landes bekommen", sagte Schweitzer in Berlin. Im Streit um die abschlagsfreie vorzeitige Rente schlägt Schweizer Einschnitte bei den dafür nötigen 45 Versicherungsjahren und Vertrauensschutzregeln vor. Als "zentraler Punkt" des Gesamtpakets soll die geplante Kapitalrente gesetzlich verankert werden.

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288 Seiten - keine Verständigung

Der 288-seitige Gesetzentwurf Schweitzers, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verweist auf die Vorschläge der Rentenkommission vom Juni: "Der überwiegende Teil der darin enthaltenen Empfehlungen wird mit diesem Entwurf umgesetzt." Schweitzer zeigte sich optimistisch, dass sein Konzept den schwarz-roten Rentenstreit lösen könne. "Mein Vorschlag kann dazu geeignet sein, uns da zusammenzubringen."

Die Union reagierte sehr reserviert. Noch bevor Schweitzer in seinem Ministerium ein Statement über sein Konzept gab, teilte Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) der Deutschen Presse-Agentur mit: "Eine Verständigung darauf gibt es nicht."

Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) sagte den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft, er sei über das Vorgehen irritiert. "Wir sollten am bewährten Verfahren festhalten und vertrauliche Verhandlungsrunden auch vertraulich halten." Dem gemeinsamen Ziel, die Rente generationengerecht zu gestalten, komme man nicht näher, "indem wir an Maximalforderungen festhalten, die uns in Zukunft finanziell schwer belasten."

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CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte zwar: "Das ist ein Schritt nach vorne und schon mal mehr als das bisherige einfache Nein der SPD." Er fügte aber in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" abermals hinzu, wenn Schweitzer die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren weitgehend beibehalten wolle, erwarte er "einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten will".

Schweitzers Plan für die "Rente mit 63"

Bei der sogenannten "Rente mit 63" sollen die Wartezeit-Regeln verschärft werden. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs sollen bei den dafür nötigen 45 Jahren nicht mehr berücksichtigt werden. "Es ist eine Konzentration", sagte Schweitzer. In Regierungskreisen ist von "harten Korrekturen" die Rede. Rund 27 Prozent der Anspruchsberechtigten könnten die Rentenart dann nicht mehr wie heute nutzen. Mitte der Woche hatten mehrere CDU-Politiker einen Vorschlag vorgelegt, der laut SPD zu einem Wegfall der "Rente mit 63" für 90 Prozent der Berechtigten gesorgt hätte.

Für alle Rentenarten soll eine Vertrauensschutzregelung gelten. Versicherte, die vor dem 1. Januar 1972 geboren sind und bereits vor dem erwarteten Kabinettsbeschluss eine Altersteilszeit- oder Vorruhestandsregelung geschlossen haben, sollen auf die derzeit noch geltenden Altersgrenzen vertrauen können.

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0,4-Prozent-Abschlag bei Rente für lang Versicherte

Einschnitte gibt es den Plänen nach auch bei der Rente für langjährig Versicherte. Auch künftig soll man nach 35 Versicherungsjahren in Rente gehen können. Die bei dieser Rentenart erhobenen Abschläge sollen aber ab dem 1. Juli 2028 um 0,1 Prozentpunkte erhöht werden. Heute wird für jeden Monat, den man vorzeitig in Rente geht, 0,3 Prozent von der Rente dauerhaft abgezogen - künftig läge der Abschlag für alle ab Juli 1965 Geborenen bei 0,4 Prozent. Die Altersgrenze soll hier von 63 auf 64 Jahre angehoben werden.

Rentenalter steigt

Die Altersgrenzen aller Rentenarten sollen an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Die Veränderung der Lebenserwartung soll im Verhältnis zwei zu eins übertragen werden. Bereits bei Vorlage der Kommissionsempfehlungen war klar: Ein Jahr mehr Lebenserwartung soll acht Monate längeres Arbeiten und vier Monate längeren Rentenbezug ergeben. Treffen heutige Annahmen über die im Schnitt steigende Lebenserwartung zu, würde das Rentenalter bis 2041 auf 67,5 Jahre nach oben gehen.

Kern der Reform: Kapitalrente

Neu eingeführt werden soll eine Kapitalrente, deren Leistungen ab 2032 ausgezahlt werden. Dafür sollen alle Versicherten einen zusätzlichen Beitrag zahlen, der am Kapitalmarkt angelegt wird und - so die Hoffnung - höhere Erträge abwerfen soll. Dieser Beitrag soll von 0,5 Prozent vom Bruttoeinkommen 2028 auf 2 Prozent steigen und dann konstant bleiben - finanziert von Arbeitgebern und -nehmern. So sollen die Renten trotz Alterung der Gesellschaft langfristig stabilisiert werden sollen - und das Absicherungsniveau der Rente in den 40er Jahren sogar auf über 50 Prozent steigen.

Minijobs werden gleichgestellt

Bei Minijobs soll ab 2028 die Möglichkeit entfallen, sich von der Versicherungspflicht bei der Rente befreien zu lassen - außer bei Schülerinnen und Schülern und Beschäftigte in Privathaushalten.

Selbstständige in die Rente

Nach vielen Jahren Diskussion um den Status der Selbstständigen sollen auch diese nun in die gesetzliche Rente einbezogen werden. Ab 2030 soll für sie Versicherungspflicht gelten - für alle, die sich ab 2027 selbstständig machen. Ausnahmen soll es geben für Künstler, Unternehmer in der Landwirtschaft und bereits berufsständisch Versicherte.

Weitere geplante Regelungen sehen eine deutliche Entbürokratisierung der Rentenversicherung, Erleichterung von Wiedereingliederung bei Erwerbsminderung, mehr Prävention und Reha vor./bw/sam/jr/DP/mis