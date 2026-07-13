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ROUNDUP 2: Shelly steigert Umsatz weiter kräftig - Aktie unverändert

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(Kurs aktualisiert)

SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Shelly hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Im gesamten ersten Halbjahr wuchs der Erlös mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 68,3 Millionen Euro, wie der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Damit fiel die Steigerung noch etwas höher aus als im ersten Quartal. An der Börse kam das gut an.

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Für die im Kleinwerteindex SDAX gelistete Aktie ging es am Dienstagvormittag zunächst deutlich nach oben. Am Nachmittag hatte sie ihre Gewinne allerdings komplett eingebüßt und notierte unverändert bei 56,70 Euro.

Die Gesellschaft erhöhte zudem ihre flüssigen Mittel weiter. Diese lagen den Angaben zufolge Ende Juni rund 62 Prozent höher als Ende März und 72 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Damit liege die Liquiditätsposition bereits nahe an der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose, die von 35 bis 45 Millionen Euro reicht.

Für 2026 rechnet das Management mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem operativen Gewinn (Ebit) von 47 bis 52 Millionen Euro.

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Die gesamten Halbjahreszahlen will das Unternehmen am 12. August veröffentlichen./stw/err/mne/mis/he

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