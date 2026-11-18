(Aktualisierung: weitere Details ergänzt)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine technische Störung im digitalen Zugfunk hat am Abend den Nürnberger Hauptbahnhof lahmgelegt und den Nah- und Fernverkehr weiträumig zum Erliegen gebracht. Aktuell seien keine Zugfahrten von und nach Nürnberg Hauptbahnhof möglich, hieß es bei der Deutschen Bahn. Sämtliche Züge und S-Bahnen würden derzeit zurückgehalten. Ein Sprecher der Bahn sagte auf Nachfrage, auch der Fernverkehr sei davon betroffen.

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Als Grund für den Stillstand nannte der Sprecher eine lokale Störung des Bahnfunksystems GSM-R. Deshalb würden alle Züge sicherheitshalber an Bahnhöfen zurückgehalten. Die Technik-Teams arbeiteten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Im Internet hatte die Bahn eine Stellwerkstörung als Ursache genannt.

Im Juni hatte eine deutschlandweite Störung des Bahnfunksystems bundesweit für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt.

Auch Züge zwischen Berlin und München betroffen

Nürnberg liegt unter anderem auf der für den Fernverkehr der Bahn wichtigen Achse zwischen Berlin und München. Wie lange die Störung dauern würde, war zunächst unklar. Im Internet heiß es bei der Bahn, ein Störungsende könne derzeit nicht prognostiziert werden.

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Zusätzlich verschärft wurde die Lage wegen einer Streckensperrung: Aktuell sei der Abschnitt zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Ansbach gesperrt, hieß es bei der Bahn. Hier wurde als Grund eine Reparatur an der Oberleitung genannt.

Was ist das Bahnfunksystem GSM-R?

GSM-R steht für "Global System for Mobile Communications - Railway". "Das GSM-R Mobilfunknetz ersetzt nahezu alle analogen Funksysteme der Deutschen Bahn AG", heißt es auf der Webseite der DB InfraGo, der Betreiberin der Infrastruktur der Deutschen Bahn. Demnach bietet es Vorteile wie etwa hohe Sicherheit in der betrieblichen Kommunikation, die Möglichkeit spezieller Gruppenanrufe und die Option zur gezielten Kontaktaufnahme mit den Fahrdienstleitern./ctt/DP/he