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ROUNDUP 2: Störung legt Websites mit '.de'-Namen zeitweise lahm

06.05.26 15:41 Uhr

(neu: Angaben zur Fehlerursache)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlreiche Websites mit dem Adressende ".de" sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in ihrem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen.

DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind. Der Domain Name System (DNS) sorgt dafür, dass Webadressen wie wikipedia.de in IP-Adressen wie 49.13.55.174 umgewandelt werden, die für die technische Verbindung notwendig sind.

Internetstörung nach wenigen Stunden behoben

Denic zufolge begannen die Probleme am Dienstagabend gegen 22 Uhr insbesondere beim Aufrufen von Internetseiten, die mit dem Sicherheitsmechanismus DNSSEC geschützt sind. Am frühen Mittwochmorgen gegen 1:15 Uhr seien die Probleme vollständig behoben worden.

Das Problem lag dem Vernehmen nach bei einer fehlerhaften Signatur. Dabei handelt es sich um eine Art digitale Unterschrift, die vor gefälschten DNS-Antworten schützen soll. Ausfälle wegen Problemen bei DNS-Diensten verschiedener Anbieter gab es auch in der Vergangenheit immer wieder./so/DP/jha