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ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent

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GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Gehälter für das einzige europäische Autowerk in Grünheide bei Berlin erneut anheben - diesmal um bis zu fünf Prozent. Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg plane, die Entgelte zum 1. Oktober um durchschnittlich vier bis fünf Prozent zu erhöhen, teilte Tesla mit. In dem einzigen europäischen Werk von Unternehmenschef Elon Musk arbeiten derzeit nach Unternehmensangaben mehr als 12.000 Beschäftigte.

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In der Produktion sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Angaben des Unternehmens fünf Prozent mehr erhalten. Sie machen den größten Teil der Beschäftigten aus. Das Einstiegsgehalt für Beschäftigte in der Produktion liegt nach Angaben des Autobauers mit der Erhöhung bei rund 45.750 Euro im Jahr. Der Wert liege über dem Tarifgehalt. Die Facharbeiterinnen und Facharbeiter sollten vier Prozent mehr erhalten, dazu komme ein leistungsbezogener Bonus.

Gewerkschaft: "Tropfen auf den heißen Stein"

Die IG Metall wertet die Erhöhung grundsätzlich positiv, hält das aber nicht für ausreichend. "Es ist gut, dass es eine Lohnerhöhung gibt. Die haben sich die Kolleginnen und Kollegen bei Tesla mit ihrem Einsatz mehr als verdient", sagte IG Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto, der Deutschen Presse-Agentur.

"Allerdings ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn Tesla liegt auch damit weiter unter den IG Metall-Standards der Autoindustrie." Es gebe kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld und viele Beschäftigte hingen in ihren Entgeltgruppen fest. "Tesla liegt deutlich unter den Tarifstandards."

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Tesla: Seit Eröffnung regelmäßige Erhöhung

In jedem Jahr seit Beginn der Produktion im März 2022 wurden die Entgelte nach Angaben des Autobauers bisher erhöht. Zum 1. Dezember 2025 hatte Tesla in Grünheide die Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk um vier Prozent angehoben.

Tesla wehrt sich gegen einen Tarifvertrag und hält die Einführung nicht für sinnvoll und notwendig. Die IG Metall setzt sich dagegen dafür ein, dass der Autobauer nach Tarif zahlt. Das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft ist deshalb angespannt.

Produktion bei Tesla soll ausgebaut werden

Nach einer Delle ist die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen wieder deutlich gewachsen. Deshalb sollen für den Ausbau der Produktion und der Batteriezellfertigung insgesamt 3.500 Arbeitsplätze in Grünheide neu entstehen. Ein Teil der Mitarbeiter ist bereits eingestellt worden.

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Die deutschen Autobauer befinden sich dagegen in der Krise. Bei mehreren Unternehmen laufen Programm zum Abbau von Beschäftigten. Davon sind Zehntausende Menschen betroffen, zum Beispiel bei Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), BMW und im VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern und dazugehörigen Marken./vr/DP/stk

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14:36 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets

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