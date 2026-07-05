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ROUNDUP 2: Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf

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(neu: Informationen zu Gesprächen rund um einen Kaufpreis von 40 Euro je Aktie.)

BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns (Delivery Hero). Die Amerikaner befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern, wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Lieferdienstkonzern bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zu Spekulationen über einen möglichen Angebotspreise wollte sich der MDAX-Konzern allerdings nicht äußern. Bloomberg-Informationen zufolge dreht es sich in den Gesprächen um einen Preis von rund 40 Euro je Aktie.

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Von der Nachrichtenagentur hatte es am Nachmittag zuvor geheißen, Uber könnte Delivery Hero bei einem Angebot spürbar höher bewerten als es bis vor dem Bekanntwerden der fortgeschrittenen Gespräche an der Börse wert war. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Bevor der Bericht bekannt wurde, notierte die Delivery-Hero-Aktie bei knapp 37 Euro. Der Kurs sprang dann am Nachmittag hoch und schloss mit 5,8 Prozent im Plus bei 39,10 Euro. Nach der Bestätigung aus Berlin zog die Aktie nachbörslich um weitere 1,5 Prozent an. Uber will laut Bloomberg noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.

Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumenten gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte.

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Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise auch bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten./men/he

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.