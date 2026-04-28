DAX24.272 +1,3%Est505.876 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 +0,8%Nas24.696 +0,1%Bitcoin65.202 +0,5%Euro1,1729 +0,4%Öl114,1 -6,3%Gold4.615 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: Apple präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Apple präsentiert Quartalsergebnisse
April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Ziele angehoben

30.04.26 16:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
784,20 EUR 52,60 EUR 7,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kurs aktualisiert)

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Lilly (Eli Lilly) hat dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Gewichtssenkern einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. Konzernchef David Ricks wird noch optimistischer für das Gesamtjahr. Er setzt dabei auch auf die neue Abnehmpille Foundayo, die Anfang April in den USA zugelassen wurde. Die Nachrichten hauchten der Aktie neues Leben ein. Im frühen US-Handel sprang das Papier um neun Prozent hoch, zuvor hatte der Kurs im bisherigen Jahresverlauf allerdings auch rund ein Fünftel an Wert eingebüßt.

Ricks will nun im laufenden Jahr den Umsatz auf 82 bis 85 Milliarden US-Dollar (70,1 bis 72,7 Mrd Euro) hochtreiben, das sind jeweils an beiden Enden der Spanne zwei Milliarden mehr. 2025 hatte der Konzern gut 65 Milliarden Dollar erlöst.

Bereits im ersten Quartal erzielte der wichtigste Konkurrent des dänischen Herstellers Novo Nordisk deutliche Zuwächse. Der Erlös kletterte angeschoben durch einen höheren Absatz um 56 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit weit weniger gerechnet. Schub kam wie üblich von einem guten Lauf der großen Kassenschlager - allerdings hatte der Konzern hier in den USA und in China mit sinkenden Preisen zu kämpfen.

Der Umsatz mit der Diabetes-Spritze Mounjaro, dem Bestseller von Lilly, lag aber im Quartal mit einem Anstieg auf 8,7 Milliarden Dollar klar über den am Markt erwarteten 7,2 Milliarden. Die Erlöse mit dem Abnehmmittel Zepbound kletterten auf 4,2 Milliarden Dollar, hier lagen die Prognosen bei 4 Milliarden.

Weiter teilte das Unternehmen mit, dass die neue Abnehmpille Foundayo einen "starken Start" hingelegt habe. Mehr als ein Dutzend großer Telemedizin-Plattformen bieten das Medikament demnach bereits an und stehen zum Start für rund 35 Prozent der Verschreibungen.

Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 7,4 Milliarden Dollar an, nach lediglich 2,8 Milliarden ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte mit 8,55 Dollar auf mehr als das Zweieinhalbfache. Für diese Kennziffer erhöhte Ricks ebenfalls seine Jahresprognose: Hier stehen nun 35,50 bis 37 Dollar je Aktie im Plan statt der zuvor angepeilten 33,50 bis 35 Dollar.

Lilly ist zwar später in den milliardenschweren Markt für Gewichtssenker eingetreten als der bis dahin als Primus geltende dänische Hersteller Novo Nordisk, hat im Konkurrenzkampf aber zuletzt deutlich an Fahrt gewonnen und die Dänen überholt.

Anfang Februar hatte Novo-Chef Mike Doustdar die Börse mit einem trüben Ausblick auf 2026 geschockt: Der Konzern stellte wegen der zunehmenden Konkurrenz und belastet durch Preisdruck in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von bis zu 13 Prozent in Aussicht. Novo Nordisk will seine Zahlen für das erste Quartal an diesem Mittwoch (6. Mai) vorlegen./tav/err/jha/he

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
04.02.2026Eli Lilly BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Eli Lilly BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen