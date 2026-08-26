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ROUNDUP 2: Ukraine startet neue Welle von Drohnenangriffen auf Russland

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Bei einer neuen Welle von ukrainischen Drohnenangriffen auf Ziele in Russland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um einen Mann und ein 14-jähriges Mädchen, teilte der Gouverneur der Region Lipezk, Igor Artamonow, nach Angaben der Agentur Interfax mit. Eine Drohne sei auf ihr Haus gestürzt und habe dieses in Brand gesetzt.

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Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht auf Mittwoch 426 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Auch die Hauptstadt Moskau war Ziel der Angriffe. Die Flughäfen in Tambow, Nischni Nowgorod und Jaroslawl meldeten wegen Luftalarms zeitweise ausgesetzte Starts und Landungen.

Weiteres Lager von Online-Händler Wildberries angegriffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf der Nachrichtenplattform X, die Ukraine habe Luftangriffe auf 16 Ziele in Russland geflogen. Getroffen worden seien Objekte der Öl-Infrastruktur, Flugplätze, eine Raketeneinheit und ein Logistikzentrum. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

In der Region Tambow etwa 600 Kilometer südöstlich von Moskau wurde ein weiteres Lager des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs. Der Brand in dem Lager in Kotowsk habe sich auf 100.000 Quadratmeter ausgedehnt, teilte der Gouverneur der Region, Jewgeni Perwyschow, mit.

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Auch die von Russland bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde angegriffen. Drei ukrainische Marschflugkörper vom Typ "Flamingo" seien über dem Schwarzen Meer abgefangen worden, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, in den sozialen Netzwerken mit./dhe/DP/nas

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