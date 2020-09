ROUNDUP 2/Union: Von 2022 an wieder Schuldenbremse - Zukunftsquote im Haushalt

(erweiterte Fassung)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion will mit einer starken Ausrichtung auf Bildung, Digitalisierung und Innovation in das letzte Jahr vor der Bundestagswahl 2021 gehen. Ungeachtet der Corona-Pandemie wolle man aber schon von 2022 an wieder mit einem Haushalt ohne neue Schulden auskommen und die Schuldenbremse einhalten, machte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus am Mittwoch nach einer eintägigen Klausur der Fraktionsspitze in Berlin deutlich. Künftige Etats müssten eine klare Ausrichtung auf Herausforderungen wie Digitalisierung oder Bildung beinhalten. Deutschland brauche Haushalte mit einer "Zukunftsquote".

Eine große Aufgabe, das habe die Corona-Pandemie wie ein Brennglas gezeigt, sei die Betreuung von Kindern. Beim Thema Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung müsse man mit den Ländern nochmals ins Gespräch kommen, ebenso wie beim Ausbau der Medizinstudienplätze, machte Brinkhaus deutlich.

Das bevorstehende Jahr müsse ein Jahr der Bildung werden, sagte der CDU-Politiker. Man wolle in dieser Legislaturperiode "noch Tore schießen", und nicht nur die Saison "nach Hause spielen", bekräftigte er und fügte hinzu, damit wolle man - trotz Wahlkampf - noch auf den Koalitionspartner SPD zugehen.

Der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, forderte, mit der Digitalisierung weiterzumachen, gerade auch in der Bildung: Der aus der Not geborene Betrieb müsse in einen Normalbetrieb übergehen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete bei der Klausur die gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa angesichts der Corona-Pandemie erneut als einmaligen Vorgang. Der EU-Wiederaufbaufonds sei eine einmalige Aktion in einer einmaligen Situation, wurde Merkel zitiert.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der inzwischen als Kanzlerkandidat der SPD nominiert ist, sieht das offensichtlich völlig anders. Er hatte kürzlich den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, die gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa sei keine krisenbedingte Eintagsfliege.

Die Chefin des Allensbach-Instituts, Renate Köcher, die als Gast geladen war, bescheinigte CDU und CSU in einer Analyse laut Teilnehmern sehr gute Umfragewerte. Demnach schreiben die Bürger in der Corona-Pandemie vor allem den Unionsparteien Krisenkompetenz zu. Und der Rückhalt für die Politik der schwarz-roten Regierung bewege sich in der Bevölkerung wie auch in der Wirtschaft stabil auf ungewöhnlich hohem Niveau, hieß es weiter. So sei die Regierungsarbeit im August von 78 Prozent als gut und sehr gut bewertet worden. 15 Prozent sähen die Arbeit der Regierung kritisch.

Nach Dobrindts Worten zeigen die guten Umfragewerte das "Vertrauen", das in die Union gesetzt werde. Dieses Vertrauen gelte es aufzunehmen, und aus der Corona-Krise heraus schon die Wege beschreiben, die zu einer Modernisierung Deutschlands und Europas führten. Dazu gehöre neben einer Strategie zur Künstlichen Intelligenz und Robotik auch die Pharmaindustrie als wesentliches Element zur Überwindung der Krise.

Köcher warnte die Union allerdings vor den Folgen einer Kampfkandidatur um die CDU-Spitze. Die Union würde sich damit "ins Knie schießen", sagte sie nach Informationen von "Focus" Online bei der Klausur. Für die Wahl im Dezember haben Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen ihre Kandidatur angekündigt.

Im internationalen Teil ihrer Rede kritisierte die Kanzlerin US-Drohungen gegen die Fortsetzung und Vollendung des Baus der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. Sie halte die extraterritorialen Sanktionen der USA für völkerrechtlich sehr fragwürdig. Drei US-Senatoren hatten Anfang August in einem Schreiben an den deutschen Ostseehafen Sassnitz-Mukran Strafmaßnahmen gegen Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte und Aktionäre angedroht.

Brinkhaus machte deutlich, dass die Union die transatlantische Partnerschaft ungeachtet aller Differenzen mit US-Präsident Donald Trump weiter ausbauen wolle. Zwischen Deutschland und den USA bestehe eine 75-jährige Freundschaft.

Am Rande der Klausur führte Tesla-Chef Elon Musk unter anderem mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn und Brinkhaus (alle CDU) Gespräche. Brinkhaus und Musk, der sich für ein paar Tage in Deutschland aufhält, würdigten die Zusammenarbeit zwischen deutschen Unternehmen und dem Tesla-Konzern.

Musk verwies dabei auf eine von der Firma Tesla Grohmann Automation und Curevac entwickelte Maschine im Foyer des Klausurgebäudes, die voll automatisiert Impfstoff produziert. Der Tesla-Chef sprach von einer wirklich revolutionären Technologie. Tesla Grohmann Automation ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen für hochautomatisierte Produktionssysteme. Es hat seinen Hauptsitz im rheinland-pfälzischen Prüm. Altmaier sagte Musk bei seinen Unternehmungen in Deutschland weitere Unterstützung zu./rm/bk/DP/he