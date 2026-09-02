DAX 25.855 -0,4%ESt50 6.355 -0,2%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 9,99 -0,1%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.546 -0,5%Euro 1,1581 -0,1%Öl 94,9 +0,2%Gold 4.317 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP 2: Verletzte bei Explosion - Hauptbahnhof Augsburg gesperrt

(Aktualisierung: Weitere Information zur Explosion in der Nacht sowie zu den Opfern ergänzt)

AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach einer nächtlichen Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deswegen ist der Hauptbahnhof nach Polizeiangaben derzeit vollständig abgesperrt. Auch der Zugverkehr sei eingestellt, teilte die Polizei mit.

Werbung

Ersten Informationen zufolge explodierte gegenüber dem Bahnhof gegen 3.15 Uhr in der Nacht ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Durch die Explosion erlitten zwei junge Menschen Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um eine 17-Jährige sowie einen 18-Jährigen. Nach Polizeiangaben sind beide Ukrainer. Auch seien Fensterscheiben in der Umgebung durch die Explosion beschädigt worden.

Später wurde direkt am Hauptbahnhof ein weiterer verdächtiger Gegenstand entdeckt. Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes sind derzeit vor Ort. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz, im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr kommt es den Angaben zufolge zu Einschränkungen./mmm/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.