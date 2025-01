ROUNDUP 2: Vier Verletzte nach Explosion und Brand in Raffinerie

(neu: Details.)

NEUSTADT AN DER DONAU (dpa-AFX) - Bei einer Explosion und einem Brand in einer Raffinerie in Niederbayern sind nach vorläufigen Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden. Der Vorfall in der Anlage in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) sei gegen Mitternacht gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Ein Großaufgebot verschiedener Feuerwehren sei im Einsatz.

Das Unternehmen Bayernoil teilte mit, der Brand sei an einer Prozessanlage ausgebrochen. Details waren demnach zunächst nicht bekannt. Die Anlagen wurden außer Betrieb genommen, man treffe jedoch alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Das Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen ist, wurde nach Angaben der Polizei kontrolliert abgebrannt.

Entwarnung am Morgen

Nach einer Warnung der Bevölkerung in der Nacht gab das Landratsamt Kelheim am frühen Morgen Entwarnung: Die gemeldete Gefahr bestehe nicht mehr. Aufgrund der Rauchentwicklung waren die Bewohner im Stadtgebiet Neustadt und in mehreren Ortsteilen angehalten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem sollte man sich vorsorglich in Gebäuden aufhalten und Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Das eingerichtete Bürgertelefon des Landratsamtes sei auch nach der Entwarnung weiter erreichbar, teilte die Behörde mit. Die Ursache für Explosion und Brand blieb laut Polizei zunächst unklar - ebenso wie die Höhe des Schadens.

Anlage wird aus Italien mit Rohöl versorgt

Die Anlage auf dem etwa 300 Hektar großen Gelände wird laut Bayernoil mit Rohöl aus dem italienischen Triest versorgt. Das Unternehmen stellt dort nach eigenen Angaben brennbare Gase wie Propan und Butan her, aber auch Benzin, Diesel und Heizöl. Im oberbayerischen Vohburg an der Donau hat Bayernoil einen weiteren ähnlichen Standort./fjm/DP/men