(neu: Reaktion IG Metall und Betriebsrat)

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Mit kräftigen Einschnitten beim Geld und der Arbeitszeit will Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) in der anstehenden Tarifrunde die Kosten des Autobauers in den Griff bekommen. Dazu soll die IG Metall einer Nullrunde bei den Entgelten in den Jahren 2027 und 2028 zustimmen, wie das Unternehmen in einem langen Forderungskatalog verlangt. Außerdem soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können".

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Schließlich verlangt VW (Volkswagen (VW) vz) Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen. Konkret geht es um die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die die Mitarbeiter auch in sechs freie Tage umwandeln können. Außerdem soll - ginge es nur nach VW - die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat entfallen.

Tarifrunde betrifft 120.000 Menschen

Der Forderungskatalog, den das Unternehmen an die IG Metall übergeben hat, besteht demnach aus mehreren Bausteinen. Volkswagen will so eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten erreichen. "Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage", teilte Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz mit. Aber die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert. "Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann auf Dauer zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten".

Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Der VW-Haustarif gilt nach IG-Metall-Angaben für rund 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen.

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Für Arbeitnehmer ein "Katalog des Grauens"

Die Arbeitnehmer kritisierten die Liste als "Katalog des Grauens". Ihnen zufolge fordert Volkswagen unter anderem auch den Wegfall des Jubiläumsgelds für langjährige Beschäftigte sowie die Abschaffung der bezahlten 20-Minuten-Pause im Dreischichtbetrieb. Das Unternehmen stelle darüber hinaus die freien Tage an Heiligabend sowie Silvester infrage und lege die Axt an die tarifliche Ergebnisbeteiligung an. Gekippt werden solle auch die Übernahmeregelung für Auszubildende und dual Studierende, hieß es.

"Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken", teilte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger mit. Die Forderungen seien an Respektlosigkeit und Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten - und um ein Vielfaches schlimmer als in der Tarifrunde 2024. "Niemand sollte sich etwas vormachen: Volkswagen steht vor einer Zerreißprobe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist".

Fast alle Tarifverträge bei VW gekündigt

Volkswagen hatte bereits Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt - und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs. Bislang war nur bekannt, dass der Autobauer angesichts der wirtschaftlichen Probleme schnell Kosten senken möchte. Dazu gehört auch der Plan, rund 12.000 weitere Stellen zu streichen - zusätzlich zum bereits vereinbarten Abbau von 35.000 Jobs bis Ende des Jahrzehnts.

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Volkswagen begründet die Forderungen mit dem Kostendruck. Zollbarrieren, ein schrumpfender chinesischer Markt und der Wettbewerb in Europa belasteten das Unternehmen. Die 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen reichten deshalb nicht mehr aus. Die neuen Einschnitte sollen VW im internationalen Wettbewerb robuster machen und sind ein Element des Zukunftsplans 2030, der den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen soll.

Gewerkschaft erwartet harte Auseinandersetzung

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde hingegen fünf Prozent mehr Entgelt. Die Gewerkschaft begründet das unter anderem mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die VW-Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Einschnitte getragen. Die letzte Erhöhung gab es demnach im Mai 2024. Seitdem seien auch für sie die Preise gestiegen.

Die Fronten sind bereits vor dem Verhandlungsauftakt verhärtet - und dem Autobauer droht ein heißer Winter. Gröger ging angesichts der Forderungen nicht davon aus, dass sich die Tarifparteien noch in diesem Jahr einig werden. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 15. Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich.

Wer glaube, die Belegschaft mürbe machen und die Arbeitnehmerseite Stück für Stück in die Knie zwingen zu können, verkenne die Entschlossenheit der Menschen an den VW-Standorten, teilte Gröger mit. "Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird".

Mit dem Kompromiss von Ende 2024 hat die Belegschaft nach Angaben von VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo geliefert. Doch inzwischen fühlten sich die Beschäftigten betrogen und trauten dem Vorstand nicht mehr. Seine Zusagen seien offensichtlich nichts mehr wert - und nun kämen die "krassen" Forderungen zum Haustarif obendrauf, teilte Cavallo mit. Dieses Vorgehen zwingt uns, die Dinge diesmal anders auszutragen: Jahrzehntelang habe bei VW die kooperative Konfliktbewältigung gegolten. "Nun will es der Vorstand auf die harte Tour". Die Belegschaft sei bereit dafür./jwe/DP/jha