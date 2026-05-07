DAX25.581 +2,2%Est506.360 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 +1,7%Nas25.767 -1,1%Bitcoin54.009 +2,4%Euro1,1435 +0,5%Öl71,73 +0,8%Gold4.125 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel so hoch wie nie zuvor -- Wall Street uneins -- KNDS-IPO auf Eis -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Reformpaket, Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Wadephul wirbt in São Paulo für Zuwanderung von Fachkräften

02.07.26 19:07 Uhr

(neu: mehr Details)

SAO PAULO (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels versucht, Ängste junger Südamerikaner vor Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland zu dämpfen. "Es wird ein bisschen zu viel über die Probleme als über das Gelingen gesprochen. Es gelingt nämlich sehr viel", sagte der CDU-Politiker vor dem Hintergrund der Integration von Migranten in Deutschland in einer Runde mit jungen Sprachschülerinnen und

-schülern im Goethe-Institut in der brasilianischen

Wirtschaftsmetropole Sao Paulo.

Der Minister ließ sich beispielsweise die Pläne des 18-jährigen Victor schildern, der für eine Ausbildung zum Krankenpfleger nach Cottbus gehen will. Der Leiter der "Spracharbeit Südamerika" des Goethe-Instituts in Sao Paulo, Jörg Klinner, hatte erzählt, unter den Schülern gebe es Ängste vor Ausländerfeindlichkeit in Deutschland.

Problematische Kriminalität, problematische Überreaktionen

Wadephul sagte mit Blick auf Migration in Deutschland, es gebe in diesem Zusammenhang Widerstände, genauso wie es problematische Kriminalität in diesem Bereich gebe. Es gebe aber "auch viele Überreaktionen von Deutschen, die auch problematisch sind und die unnötig sind". Man sei "in einem Lernprozess" darüber, wer Deutscher sei, wer zu Deutschland gehöre oder wer Staatsbürger werden könne.

Jeder, der bereit sei, sich in die Gesellschaft zu integrieren, deren Regeln zu akzeptieren, der die Sprache könne und zur Gesellschaft beitragen wolle, "soll dazugehören und soll Teil des Ganzen sein", sagte Wadephul. Einige wollten dies zwar "politisch anders erzählen. Aber denen werden wir sehr, sehr deutlich widersprechen".

Wadephul sagte, in Brasilien würden zudem mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler eine deutsche Auslandsschule besuchen, was deren Abiturienten die Tür für ein Studium in Deutschland öffne. Goethe-Institute und Auslandsschulen seien unverzichtbar für die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache und als Schlüssel zur Integration. "Deutschland braucht dringend Fachkräfte - und die Offenheit, sie in unserem Land willkommen zu heißen", betonte er.

In Brasilien gibt es vier Goethe-Institute, an denen pro Jahr laut Klinner 2.800 Frauen und Männer an Kursen teilnehmen. Brasilienweit gebe es jährlich knapp 10.000 Teilnehmer an den vom Institut angebotenen Sprachprüfungen. In Brasilien gibt es zudem vier deutsche Auslandsschulen, darunter die größte deutsche Auslandsschule überhaupt in Sao Paulo mit mehr als 8000 Schülern. 80 Prozent derjenigen, die an deutschen Auslandsschulen in Brasilien ihr Abitur machen, gehen danach zum Studium nach Deutschland./bk/ppz/mch/DP/jha