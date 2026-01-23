DAX25.018 -1,0%Est506.045 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,7%Nas22.696 -0,3%Bitcoin56.245 -0,3%Euro1,1765 -0,2%Öl71,43 +1,6%Gold5.016 +0,8%
ROUNDUP 2: Walmart stapelt wegen unsicherer Konjunktur tiefer als erwartet

19.02.26 16:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
109,40 EUR 2,40 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kursteil aktualisiert, Analysten ergänzt)

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der US-Einzelhändler Walmart blickt wegen der unsicheren Wirtschaftsentwicklung verhalten auf die kommenden Wochen und Monate. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) bei 0,63 bis 0,65 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Gesamtjahr erwartet das Management einen Anstieg auf 2,75 bis 2,85 Dollar. Für beide Zeiträume hatten Analysten im Schnitt mehr auf dem Zettel. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) lag der Gewinn bei 2,64 Dollar je Aktie. Weiterhin verkündete Walmart ein 30 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm.

Kurz nach US-Handelsbeginn legte die Walmart-Aktie um gut 2 Prozent zu. Nach einer kleinen Schwächephase in den vergangenen Tagen könnte die Rekordjagd des Papiers wieder Fahrt aufnehmen. Seit dem Jahreswechsel hat es um 16 Prozent zugelegt.

Anfang Februar hatte der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar geknackt. Er spielt damit in einer Liga, in die es bisher vorwiegend Technologiegiganten wie NVIDIA, die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), der iPhone-Hersteller Apple und der Softwarehersteller Microsoft geschafft haben.

"Wir halten es für klug, mit dem Ausblick derzeit etwas zurückhaltender zu sein, als wir es bisher waren", sagte Walmarts Finanzchef John David Rainey der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies auf das nach seinen Worten "unbeständige und dynamische" makroökonomische Umfeld.

Nicht selten gibt der US-Konzern zu Beginn des Jahres zunächst konservative Prognosen ab, bevor das Management dann später die Ziele erhöht. Momentan sieht sich Walmart allerdings mit einem harten Wettbewerb, einer durchwachsenen Verbraucherstimmung und einem schwachen Arbeitsmarkt konfrontiert. Walmart wird aufgrund seiner Größe oft als Barometer für die Lage des US-Konsums angesehen.

In den zwölf Monaten bis Ende Januar stieg der Umsatz des Konzerns um 4,7 Prozent auf 713,2 Milliarden Dollar (603,3 Mrd Euro). Der operative Gewinn legte um 1,6 Prozent auf 29,8 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 12,6 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar.

JPMorgan-Analyst Christopher Horvers zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Margen zukünftig weiter verbessern dürften. In zwei bis drei Jahren hält er einen Gewinn von 4 Dollar je Aktie für möglich. Die Analysten von Citigroup attestierten Walmart ein solides viertes Quartal und sehen Walmart für 2026 gut aufgestellt./lew/men/he

