ROUNDUP 2: Wasserrohrbruch zu Silvester - Teile Berlins ohne Wasser

(aktualisierte Fassung)

BERLIN (dpa-AFX) - In weiten Teilen Berlins ist am Silvesterabend zeitweilig das Wasser ausgefallen. Grund war ein Rohrschaden in der Seestraße im Stadtteil Wedding, wie die Berliner Wasserbetriebe auf X mitteilten. Das Wasser baute sich nach Angaben der Wasserbetriebe langsam wieder auf. "Wir gehen davon aus, dass bis Mitternacht alle wieder Wasser haben werden", sagte eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe der Deutschen Presse-Agentur.

"Seit 20:55h baut sich der Wasserdruck in weiten Teilen der betroffenen Bezirke wieder auf", heißt es auch in einem Beitrag des Versorgers auf der Plattform X. Die Sprecherin nannte unter anderem die Stadtteile Spandau, Schöneberg und Moabit, in denen die Versorgung wieder laufe.

Auch die Löschwasserversorgung war betroffen, sagte ein Feuerwehrsprecher der dpa. Die Lage stabilisiere sich mittlerweile. Die Feuerwehr habe auf bestehende Reserven in Tanklöschfahrzeugen zurückgegriffen, sagte der Sprecher. "Das sind immer mehrere tausend Liter." Die Einsatzkräfte könnten aber reagieren, wenn es zum Beispiel brenne.

Was war genau vorgefallen?

Die Feuerwehr nannte zugleich Details, was genau vorgefallen war: Es sei ein Rohr einer zentralen Versorgungsleitung, wahrscheinlich mit einem Durchmesser von mindestens 60 Zentimetern, gebrochen, sagte der Feuerwehrsprecher weiter. Genaueres zur Größe könne man das derzeit noch nicht sagen. Daher sollten Ventile davor und dahinter geschlossen werden, um den Wasserdruck wieder aufzubauen.

"Die Konzepte funktionieren", sagte der Sprecher weiter. Dies sei keine schöne Situation, aber eine, auf die man vorbereitet sei. "Wir konnten das gut kompensieren." Einige Keller seien vollgelaufen. Die Seestraße sei gesperrt worden.

Feuerwehr: Keine Notrufe deswegen absetzen

Die Feuerwehr bat darum, keine Notrufe deswegen abzusetzen. Viele Bürger hätten sich unter der Notrufnummer 112 nach dem Grund erkundigt. Die Feuerwehr warnte über Katwarn und Nina. In der Silvesternacht haben Feuerwehr und Rettungsdienst ohnehin mehr zu tun als sonst.

Unter anderem in Häusern in Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg hatte es kein Leitungswasser gegeben, wie dpa-Reporterinnen und Reporter berichteten. Auch in Wedding, Wilmersdorf, Prenzlauer Berg, Frohnau, Mitte und Moabit war den Wasserbetrieben zufolge teilweise das Wasser ausgefallen.

Unklar war, wie viele Haushalte in der Hauptstadt betroffen waren. Wegen der Silvester-Feierlichkeiten halten sich auch viele Touristen in der Stadt auf./aky/DP/he