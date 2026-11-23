(Neu: 5. Absatz: weiteres Zitat von Schweiger)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Freien Wähler verteilen die Spitzenämter ihres verstorbenen Parteichefs Hubert Aiwanger auf mehrere Politiker - eine Frau ist aber zunächst nicht dabei. Chef der Bundespartei und einer von künftig zwei Landesvorsitzenden soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring werden. Den Co-Landesvorsitz als Teil einer Doppelspitze soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker übernehmen, wie die Freien Wähler mitteilten. Neuer Wirtschaftsminister in Bayern soll Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt werden, neuer Vize-Ministerpräsident Umweltminister Thorsten Glauber.

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Mehring: Aiwangers Fußstapfen sind für jeden Einzelnen zu groß

"Die Fußstapfen von Hubert Aiwanger, der ein absoluter Ausnahmepolitiker gewesen ist, die sind für jede und für jeden Einzelnen von uns zu groß", sagte Mehring. "Wir können die nur gemeinsam, wir können die nur im Team ausfüllen."

Glauber betonte, die Freien Wähler würden alles dafür tun, dass die einzige bürgerlich-konservativ-moderne Regierung in Deutschland weiter erfolgreich sei. Gotthardt sagte, Aiwangers Pragmatismus, Engagement und dessen Kümmern seien Anspruch für die weitere Arbeit.

Schweiger Co-Vorsitzende?

Wer neben Mehring künftig an der Spitze der Partei in Bayern stehen soll, blieb offen. Auf Nachfrage wollten sich die Freien Wähler auch nicht darauf festlegen, dass der Posten per se an eine Frau gehen solle. Auch bis wann eine Entscheidung fallen soll, war unklar. Gleichwohl gilt de facto Aiwangers langjährige Partnerin Tanja Schweiger als Favoritin. Schweiger ist Landrätin im Kreis Regensburg. Auch andere Landräte sind denkbar.

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Schweiger sagte der Mediengruppe Bayern, die Doppelspitze sei ein Signal der Landesebene an die Kommunalpolitik. "Das finde ich gut." Eine eigene Kandidatur ließ sie aber offen, das könne sie "aktuell noch nicht beantworten". Der "Bild" sagte sie: "Ich bin im Moment nicht in der Lage, mich dazu zu äußern. Ich habe ein herausforderndes Amt und ich habe jetzt einfach zwei Kinder, die ihren Vater verloren haben."

Söder: Auf gute Zusammenarbeit

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die Umbesetzungen im Kabinett formal im Landtag vorschlagen muss, begrüßte das Personaltableau seines Koalitionspartners. "Auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit", schrieb der CSU-Chef auf X. "Wir werden unser Land in herausfordernden Zeiten stabil auf Kurs halten."

Neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium soll der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Felix Locke, werden. Seinen Nachfolger will die Fraktion am Dienstag aus ihrer Mitte bestimmen.

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Ob die drei Personalien - Gotthardt, Locke und Glauber - schon am Dienstag im Landtag offiziell benannt werden und Locke als neues Kabinettsmitglied vereidigt wird, war zunächst unklar. Sonst wäre es in der Woche darauf.

Parteitage müssen entscheiden

Die finale Entscheidung über die neuen Landesvorsitzenden fällt bei einer vorgezogenen Wahl auf der nächsten Landesversammlung - diese soll am 19. Dezember sein. Die Entscheidung über den künftigen Bundesvorsitz soll auf einer Bundesversammlung am 23. Januar fallen - dort muss sich Mehring zur Wahl stellen. Bundesvize Manfred Petry sagte aber dazu, der Bundesvorstand habe beschlossen, Mehrings Kandidatur zu unterstützen.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Der Niederbayer wurde am Wochenende in seiner Heimat beigesetzt.

Fraktionschef Florian Streibl machte deutlich, wie gravierend der Tod Aiwangers für die Partei sei. "Für uns als Freie Wähler ist die Welt seit dem 4. November eine andere", sagte er. "Das Vermächtnis von Hubert Aiwanger ist bestmöglich weiterzuführen."

Die Freien Wähler hatten bis zuletzt öffentlich Stillschweigen über die Personalentscheidungen und -vorschläge gewahrt. In internen Runden gab es in den vergangenen Tagen und Wochen dem Vernehmen nach aber viele Diskussionen. Als Vize-Ministerpräsidentin etwa war auch Kultusministerin Anna Stolz im Gespräch gewesen - ohne Angabe von Gründen betonte Streibl aber, am Ende sei die Entscheidung auf den "Rangältesten" Glauber gefallen.

Aiwangers Lücke schwer zu füllen

Als Wirtschaftsminister wiederum war auch Streibl denkbar gewesen. Am Ende wollten die Freien Wähler knapp zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl aber größere Rochaden vermeiden und im Wirtschaftsministerium auf Kontinuität ohne große Einarbeitungszeiten setzen.

Grundsätzlich stehen die Freien Wähler vor der schwierigen Aufgabe, die Lücke, die Aiwangers plötzlicher Tod gerissen hat, wenigstens einigermaßen zu füllen. Denn Aiwanger war nicht nur auf dem Papier Bundes- und Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident gleichzeitig. Er war weit über Bayern hinaus seit zwei Jahrzehnten das Gesicht und die prägende Figur der Freien Wähler - deren Erfolg war auch persönlich mit ihm verknüpft. Politikwissenschaftler hatten deshalb zuletzt erklärt, dass es schwierig bis unmöglich sei, das Vakuum zu füllen. Es gehe dabei um die Zukunft der Partei.

CSU beobachtet Entwicklung bei Freien Wählern mit Anspannung

Tatsächlich beobachtet auch die CSU die Entwicklung beim kleinen Koalitionspartner mit einer gewissen Anspannung. Die Sorgen sind groß, dass es bei der Wahl 2028 nicht mehr für eine Zweierkoalition reichen könnte, weil die Freien Wähler ohne Aiwanger Stimmen verlieren. 2023 hatten sie 15,8 Prozent und damit das beste Ergebnis ihrer Geschichte geholt./ctt/had/dm/DP/mis