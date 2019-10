ROUNDUP 2: Wirecard legt Mittelfristziele höher - Margenbedenken belasten Aktie

(neu: Aktienschlusskurs im 2.Absatz, durchgehend mit Aussagen des Vorstands ergänzt)

ASCHHEIM/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard peilt dank guter Aussichten in den kommenden Jahren deutlich mehr Geschäft an als bisher. Das eigene Wachstum soll sich weiter beschleunigen, der Konzern will sich verstärkt auf Großkunden konzentrieren und auch Partnerschaften sollen dabei helfen. Wirecard will 2025 mit über 12 Milliarden Euro rund 2 Milliarden Euro mehr Umsatz machen als bisher geplant, wie das Unternehmen am Dienstag vor einer Kapitalmarktveranstaltung in New York mitteilte. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sattelte Wirecard-Chef Markus Braun rund 500 Millionen Euro drauf, nun sollen es in sechs Jahren mehr als 3,8 Milliarden Euro operativer Gewinn werden.

An der Börse kam das nur anfänglich gut an, zu Handelsschuss büßte die Aktie am Dax (DAX 30)-Ende mehr als viereinhalb Prozent ein. Braun hatte bereits vergangenen Monat angekündigt, dass die Ziele für das Jahr 2025 angepasst würden, nachdem der Tech-Konzern Softbank seinen Einstieg über eine Wandelanleihe festgezurrt hatte.

Für JPMorgan (JPMorgan ChaseCo)-Analyst Sandeep Deshpande warf die angehobene Prognose Fragen rund um die Profitabilität des zusätzlichen Geschäfts auf. Die operative Gewinnmarge (Ebitda) der nun zusätzlich eingeplanten Erlöse betrage nur 25 Prozent, während Wirecard in seinem Gesamtziel für das Jahr 2025 bisher mit einer Ebitda-Marge von rund 33 Prozent kalkuliert habe.

Das Großkundengeschäft, auf das sich Wirecard vermehrt ausrichten will, habe zwar typischerweise niedrigere Gebühren vom Transaktionsvolumen zur Folge, aber eben auch viel höhere Margen durch Größenvorteile - das müsse das Management erklären. Immerhin sei die Anhebung der Mittelfristziele insgesamt bedeutsam und positiv und sollte den Aktienkurs stützen, urteilte Deshpande.

Braun sagte vor Analysten und Investoren am Abend, die Annahmen für die "Vision 2025" seien vorsichtig gewählt, sowohl die Transaktionsgebühr als auch die Ebitda-Marge und das Transaktionsvolumen. "Wir halten immer unser Pulver trocken", sagte er mit Verweis auf frühere Mehrjahresziele, die übertroffen worden seien. Er und das Management würden davon ausgehen, dass es eben mehr als 3,8 Milliarden operativer Gewinn werden würden.

Mohammed Moawalla von Goldman Sachs und Knut Woller von der Baader Bank hoben die starken Wachstumsaussichten hervor. Die neuen Ziele verdeutlichten die Nachhaltigkeit der stark zweistelligen Wachstumsraten über die längere Frist, so der Goldman-Analyst. Der Schwung des Wachstums aus eigener Kraft sei stärker als von ihm vermutet, schrieb Woller.

Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen an Zahlungen soll 2025 bei über 810 Milliarden Euro liegen, statt wie bisher angepeilt bei über 710 Milliarden. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 wickelte Wirecard Zahlungen von knapp 125 Milliarden Euro ab. Die Ziele für das laufende und das kommende Jahr beließ Wirecard unverändert.

Wirecard verdient sein Geld vor allem durch den Boom des Onlineshoppings. Der Konzern bietet Händlern die Abwicklung von Zahlungen über das Internet und im Laden an und will vor allem davon profitieren, dass Bargeldzahlungen nach und nach durch elektronische Lösungen ersetzt werden. Erst zwei Prozent der weltweit getätigten Zahlvorgänge seien voll digital, sagte Finanzchef Alexander von Knoop. Mehr und mehr setzt Wirecard auch auf Zusatzdienstleistungen wie Risikoabsicherung und Vorfinanzierung für Händler.

Wirecard zählte zuletzt weltweit mehr als 300 000 Händler zu seinen Kunden, der weit überwiegende Teil davon sind kleine Verkaufsstellen, die geringe Transaktionsvolumina auslösen. Lange war Wirecard vor allem durch Übernahmen in Asien schnell gewachsen. Seit einiger Zeit legt das Unternehmen aber vor allem aus eigener Kraft zu.

Zuletzt hatte das Unternehmen vermehrt größere Kunden an Land gezogen. Unter anderem übernimmt das Unternehmen einen Teil der Kartenzahlungen in den deutschen Aldi-Filialen. Mit dem chinesischen Kreditkartenriesen Unionpay bauen die Aschheimer ihr Geschäft in China aus. Ende 2018 hatte Wirecard nur 16 Händler, die jeweils mehr als eine Milliarde Euro an Transaktionsvolumen mitbrachten. Diese Zahl will Braun bis Ende des Jahres verdoppeln. "2019 werden wir die gleiche Anzahl an Großhändlern mit mehr als einer Milliarde Transaktionsvolumen hinzugewinnen wie in allen anderen Jahren zuvor", kündigte Braun an.

Über die Kooperation mit dem japanischen Technologie-Konzern Softbank will Wirecard auch Kundenbeziehungen zu dessen Beteiligungsunternehmen gewinnen. Erste Erfolge konnte Wirecard präsentieren, etwa mit dem Gebrauchtwagen-Onlinehändler Auto1. Softbank gilt unter seinem Chef Masayoshi Son als einer der größten Tech-Investoren weltweit und hat Anteile an vielen bekannten Unternehmen. Die Zahlung von 900 Millionen Euro von Softbank für die Wandelanleihe will Wirecard nach früheren Angaben zu rund einem Drittel auch für Aktienrückkäufe verwenden. Derzeit sei man in finalen Prüfungen dazu, kommende Woche könne der Konzern wohl Nägel mit Köpfen machen, sagte von Knoop.

Wirecard ist nicht erst seit dem Dax-Aufstieg vor gut einem Jahr an der Börse heiß gehandelt. Des öfteren geriet das Unternehmen wegen angeblich fragwürdiger Geschäftspraktiken ins Gerede und wurde dabei immer wieder von sogenannten Leerverkäufern mit dubiosen Vorwürfen attackiert, um mit fallenden Aktienkursen Geld zu verdienen. Anfang des Jahres sorgten Berichte der Wirtschaftszeitung "Financial Times" ("FT") rund um Bilanzunregelmäßigkeiten in Singapur für Unruhe, die Aktie rutschte innerhalb einer guten Woche teils um fast die Hälfte ab.

Wirecard hatte dann einräumen müssen, dass einige Posten bei einer Tochter tatsächlich falsch verbucht wurden, allerdings in geringerem Umfang als von der "FT" suggeriert. Einige Mitarbeiter könnten sich in Singapur strafbar gemacht haben, systematische Luft- und Falschbuchungen schließt Wirecard aber aus.

Der Fall beschäftigt weiter die Behörden. In Deutschland gehen Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht Bafin dem Verdacht unerlaubter Marktmanipulation durch Spekulanten nach. Das Unternehmen geht auch rechtlich gegen Mitarbeiter der britischen Zeitung vor, weil sie womöglich mit Spekulanten unter einer Decke stecken sollen. Die "FT" sieht sich allerdings nach Untersuchungen einer beauftragten Anwaltskanzlei entlastet von den Vorwürfen./men/he

