DAX24.177 +0,9%Est505.836 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,32 -1,0%Nas26.088 -0,7%Bitcoin68.710 +0,2%Euro1,1715 -0,2%Öl107,5 -0,2%Gold4.698 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IMI Aktionären eine Freude FTSE 100-Wert IMI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IMI Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Zurückhaltung der Kunden bremst Bilfinger - Aktienkurs unter Druck

13.05.26 13:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
89,55 EUR -8,45 EUR -8,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: weitere Aussagen zum Nahen Osten, Aktienkurs)

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) hat im ersten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. "Das erste Quartal war geprägt von saisonalen Effekten und geopolitischen Spannungen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Der Vorstand rechne für die zweite Jahreshälfte mit einer Belebung der Nachfrage. Die Ziele für 2026 wurden bestätigt. Bei Investoren kamen die Aussagen schlecht an.

Die Aktie verlor zuletzt mehr als neun Prozent und gehörte damit zu den größten Verlierern im MDAX. Damit summiert sich das Kursminus seit dem Jahreswechsel auf 18 Prozent. Investoren, die schon seit einem Jahr Aktien besitzen, können sich hingegen auf einen Wertzuwachs ihrer Papiere von fast ein Fünftel freuen.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten dämpften die Geschäftstätigkeit vor Ort, teilte das Unternehmen mit. Zudem hielten sich Unternehmen in Europa wegen der gestiegenen Energiepreise mit Investitionen zurück. Doch der Konzern setzt auch auf neues Geschäft beim Wiederaufbau im Nahen Osten.

"Bilfinger beobachtet die Lage aufmerksam und befindet sich bereits in konkreten Gesprächen mit Kunden im Mittleren Osten, um beim Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur zu unterstützen und schnell zur Wiederinbetriebnahme von Kapazitäten beizutragen", hieß es. Der Industriedienstleister machte im vergangenen Jahr rund vier Prozent der gesamten Erlöse in der Region.

Im ersten Quartal legte der Konzernumsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) stieg um 5 Prozent auf 60 Millionen Euro. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,5 auf 4,6 Prozent. Mit seinen Kennziffern traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

Unter dem Strich legte der Gewinn um 16 Prozent auf 37 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang schrumpfte hingegen um 5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Für 2026 peilt das Unternehmen weiterhin ein Wachstum des Konzernumsatzes auf bis zu 5,9 Milliarden Euro an. Im schlechtesten Fall könnten die Erlöse aber auch auf dem Vorjahresniveau von gut 5,4 Milliarden verharren. Analysten haben im Schnitt knapp 5,7 Milliarden auf dem Zettel. Vom Erlös sollen 5,8 bis 6,2 Prozent als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben. Experten rechneten zuletzt mit 5,9 nach 5,5 Prozent im Vorjahr.

Erst im Dezember hatte das Bilfinger-Management Mittelfristziele bekannt gegeben. Demnach peilt Bilfinger bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) 8 bis 9 Prozent übrigbleiben. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe.

Bilfinger ist auf die Planung, Errichtung, Wartung, Modernisierung und Automatisierung von Industrie- und Energieerzeugungsanlagen spezialisiert./mne/nas/stk

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Bilfinger SE NeutralUBS AG
23.04.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Bilfinger SE NeutralUBS AG
05.03.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Bilfinger SE NeutralUBS AG
05.03.2026Bilfinger SE NeutralUBS AG
04.03.2026Bilfinger SE NeutralUBS AG
09.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
03.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen