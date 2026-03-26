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ROUNDUP 2: Zwei Tote in Abu Dhabi durch herabfallende Raketenteile

26.03.26 13:26 Uhr

(Aktualisierung: Angaben aus Jordanien ergänzt)

ABU DHABI (dpa-AFX) - In der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi sind zwei Menschen durch herabfallende Trümmerteile einer Rakete getötet worden. Wie das Medienbüro der Stadt mitteilte, wurde eine ballistische Rakete durch das Luftabwehrsystem abgefangen. Dabei seien die Trümmerteile abgefallen.

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Drei weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge mehrere Autos beschädigt.

Auch andere Golfstaaten meldeten erneuten Beschuss auf ihr Territorium. In Kuwait seien feindliche Drohnen abgefangen worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Kuna mit. Das saudische Verteidigungsministerium berichtete, Geschosse in der östlichen Region zerstört und abgefangen zu haben. Auch in Jordanien wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Petra innerhalb der vergangenen 24 Stunden drei Raketen abgefangen.

Iran meldet neue Angriffswelle

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna des Iran meldete unterdessen, die Revolutionsgarden hätten eine neue Angriffswelle auf die Golfstaaten gestartet. Dabei seien unter anderem Ziele in Kuwait und das Gouvernement al-Chardsch in Saudi Arabien ins Visier genommen worden. Dort befindet sich der auch von den USA genutzte Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan Airbase, der seit Beginn des Iran-Kriegs immer wieder Ziel von Angriffen wurde.

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Seit Ausbruch des Iran-Kriegs stehen die Golfstaaten unter Beschuss. Der Iran feuert in Reaktion der israelisch-amerikanischen Angriffe in Richtung US-Interessen in der Region./arj/DP/stk