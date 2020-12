ROUNDUP: 22 771 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet

BERLIN (dpa-AFX) - Nach wie vor ist kein Abwärtstrend bei der Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland feststellbar. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 22 771 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das geht aus RKI-Angaben von Sonntagmorgen hervor. Es handelt sich um die höchste an einem Sonntag registrierte Zahl an Corona-Neuinfektionen. Am Sonntag vergangener Woche hatte die Zahl bei 20 200 gelegen. Den Höchstwert mit 33 777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben, allerdings waren darin rund 3500 nachgemeldete Fälle vom Vortag enthalten. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 409 neue Todesfälle.

Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 26 049.

Auch in den Krankenhäusern zeichnet sich keine Entspannung ab. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) werden derzeit 5022 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt - das sind 83 mehr als am Vortag und fast 500 mehr als in der Vorwoche, als 4552 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt wurden. 2639 der Patienten werden aktuell invasiv beatmet.

Insgesamt zählt das Robert Koch-Institut seit Beginn der Pandemie 1 494 009 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 20.12., 00.00 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 1 097 400 Menschen inzwischen genesen. Die Zahl der binnen 7 Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) gab das RKI am Sonntag mit 192,2 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,06 (Vortag: 1,05). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab./jwe/DP/nas