ROUNDUP 3: AA informiert Ausreisewillige über Sonderflüge aus Israel

(neu: weitere Details zu Kosten)

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt hat deutsche Ausreisewillige aus Israel über die Möglichkeiten informiert, das Land nach dem Angriff der islamistischen Hamas per Lufthansa-Sonderflug zu verlassen. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mitteilung der Deutschen Botschaft in Tel Aviv an Deutsche, die sich auf der Elefand-Vorsorgeliste für Kriseninformationen eingetragen hatten, heißt es, die Lufthansa habe zugesagt, an diesem Donnerstag und Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv anzubieten. Es handele sich um Sonderflüge im Auftrag des Auswärtigen Amts.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind vier Flüge pro Tag geplant, von denen zwei nach München und zwei nach Frankfurt gehen sollen. An beiden Tagen sollten die Abflugzeiten um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit) sein. Es wird demnach damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1000 Menschen pro Tag haben.

In Elefand - die Vorsorgeliste für direkte Krisen-Informationen - hatten sich zu Wochenbeginn nach Angaben eines Sprechers vom Montag 4500 Menschen eingetragen.

Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird nach dem sogenannten Landsleutebrief eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig, die bei der Buchung des Fluges direkt durch eine Hotline der Lufthansa im Auftrag des deutschen Außenministeriums eingezogen werde. Nach dpa-Informationen stellt die Lufthansa pro Person 550 Euro in Rechnung, 250 Euro übernimmt der Staat. Die Betroffenen werden zudem darauf aufmerksam gemacht, dass die Anreise zum Flughafen in ihrer eigenen Verantwortung liege. "Wägen Sie etwaige Risiken sorgfältig ab", heißt es in dem Schreiben weiter. Änderungen seien aufgrund der volatilen Sicherheitslage jederzeit möglich. Das Auswärtige Amt könne daher nicht garantieren, dass die Flüge tatsächlich wie geplant stattfinden können.

In den Hinweisen heißt es zudem, es könne nur dann ein Flug gebucht werden, wenn man sich in Elefand eingetragen hat. Auch für dort registrierte Familienangehörige könne über die Hotline gebucht werden. Für ausländische Familienangehörige würden die regulären Einreisebestimmungen nach Deutschland gelten - alle Personen müssten im Besitz von gültigen Reisedokumenten und gegebenenfalls Visa oder Aufenthaltstiteln sein.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts prüft die Lufthansa weiterhin, ob von Sonntag an wieder Linienflüge möglich seien. Auch die Fluggesellschaft easyJet prüfe, in den nächsten Tagen wieder Flüge ab Tel Aviv anzubieten./bk/DP/he