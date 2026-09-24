ROUNDUP 3/Drohnen-Sichtung: gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr

24.09.26 14:33 Uhr

(neu: Überschrift angepasst.)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Sichtung einer Drohne am Berliner Flughafen ermittelt die Brandenburger Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Man habe den Fall von der Bundespolizei übernommen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe zu der Drohne, die laut Bundespolizei am Mittwochabend von Mitarbeitern des Flughafens gesehen wurde, waren noch offen.

Werbung

Der Flugbetrieb auf dem Flughafen war nach der Sichtung für etwa 45 Minuten eingestellt worden. Passagiere mussten Verspätungen und Umleitungen hinnehmen. Wachsende Gefahren durch unerlaubte Drohnenüberflüge sorgen seit längerem für eine Debatte über den Schutz kritischer Infrastruktur in Deutschland.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatte die beiden Start- und Landebahnen nacheinander gesperrt. Kurz nach 21.00 Uhr wurde der Flugbetrieb wieder freigegeben. Die Bundespolizei hatte nach der Sichtung nach der Drohne gesucht, aber nichts feststellen können, hieß es.

Angriff mit Sprengstoff-Drohne in Leipzig

Im August hatte es am Flughafen Leipzig/Halle einen Angriff mit einer Drohne gegeben, die mit Sprengstoff ausgerüstet war. Sie war zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Bundesregierung machte Russland für den Angriff verantwortlich. Moskau bestreitet das.

Werbung

28 Drohnen-Sichtungen am BER im ersten Halbjahr

Der Berliner Flughafen musste in der Vergangenheit immer wieder wegen Drohnen-Sichtungen den Flugverkehr unterbrechen. An keinem anderen deutschen Flughafen wurden im ersten Halbjahr 2026 laut der Flugsicherung so viele Drohnen gesichtet.

28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die DFS auf Anfrage mitteilte. Das war eine mehr als am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.

In sieben Fällen musste am Berliner Flughafen der Flugverkehr deswegen vorübergehend unterbrochen werden. Im gesamten Jahr 2025 waren es nur acht Drohnen. Die Bundespolizei hatte in diesem Jahr ein neues sogenanntes Detektionssystem für Drohnen installiert, das Drohnen besser und schneller erkennen soll./mow/DP/men