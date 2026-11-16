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ROUNDUP 3: EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

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(neu: Unicredit-Reaktion auf Brüsseler Entscheidung)

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische UniCredit hat für ihre Pläne zur Commerzbank-Übernahme grünes Licht der Brüsseler Wettbewerbshüter. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission mit.

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Die Behörde hatte Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Markt für Bankdienstleistungen in Deutschland untersucht, vor allem die Kreditvergabe an den Mittelstand. Dort ist die Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) aktiv. Da gemeinsame Marktanteile moderat seien und es alternative Anbieter gebe, genehmigte Brüssel die Übernahmepläne ohne Auflagen.

Die Unicredit wertete dies als "starkes, positives Signal an alle Kunden", das "die Vorteile eines Zusammenschlusses und eines umfassenden und leistungsstarken Gesamtangebots" bekräftige.

EU-Kommission: Europa braucht stärkere Banken

Das Brüsseler Votum kommt nicht überraschend, da Europas Bankenbranche zersplittert ist. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonte, Europa brauche stärkere Banken. Grenzüberschreitende Fusionen erlaubten Banken, "effizienter zu arbeiten und wirtschaftlichen Schocks besser standzuhalten".

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Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme hin und hat ihren Anteil an dem Frankfurter DAX-Konzern gegen Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien im Mai sicherte sich die Großbank aus Mailand Zugriff auf knapp 50 Prozent. Damit dies umgesetzt werden kann, sind Genehmigungen mehrerer Behörden nötig.

Orlopp rechnet noch in diesem Jahr mit Unicredit-Kontrolle

Im Oktober hatte die EZB-Bankenaufsicht grünes Licht gegeben. Das Bundeskartellamt hatte im Frühjahr 2025 erklärt, dass es sich nicht dagegenstellen würde. Laut Unicredit hat auch die US-Notenbank Federal Reserve zugestimmt. Nun steht noch eine Genehmigung aus Polen aus.

"Im Moment sieht es so aus, als ob das Closing noch in diesem Jahr stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp in Frankfurt. Auf die Frage nach ihrer möglichen Ablösung antwortete sie: "Erstmal sind wir da und wir haben vor, das Jahr sehr ordentlich zu Ende zu bringen."

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Unicredit hat weitreichende Pläne

Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet, dass alle Bewilligungen bis Ende November vorliegen. Nach der Kontrollübernahme will er für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat schicken. Dann könnte der Vorstand ausgetauscht werden.

Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst. Orcel sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen wird.

Bund will betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

Der Bund, der gut 13 Prozent der Commerzbank hält, will betriebsbedingte Kündigungen verhindern. Zudem solle das Institut eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr großes Mittelstandsgeschäft fortsetzen, fordert Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Orcel sieht die Gespräche mit der Bundesregierung auf gutem Weg. "Ich glaube, in den meisten Punkten sind wir uns einig", sagte er jüngst den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Es seien aber "noch weitere Gespräche erforderlich".

Was ändert sich für Bankkunden?

Während auf Management-Ebene Gespräche geführt werden, läuft der reguläre Bankbetrieb weiter. Girokonten, Zahlungskarten und Onlinebanking stehen wie üblich zur Verfügung. Auch eine Übernahme hätte für Kunden wahrscheinlich keine unmittelbaren Folgen. Die Unicredit hat kein Interesse, Privat- oder Firmenkunden zu verprellen. Zwar könnten Niederlassungen geschlossen werden, den Trend zu weniger Filialen gibt es aber seit Jahren./als/ben/wea/DP/stw

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 Commerzbank Halten DZ BANK
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital

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