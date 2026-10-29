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ROUNDUP 3: Langsameres Wachstum in Google-Kerngeschäft alarmiert Börse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
252.30 EUR -0.10 EUR -0.04 %
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Apple Inc.
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NVIDIA Corp.
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(neu: Schlusskurs; absoluter Verlust)

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) wird dank neuer KI-Übersichten mehr genutzt - doch zugleich wächst der Umsatz im Kerngeschäft des Internet-Riesen langsamer. Die Wall Street ist enttäuscht: Anleger verkauften die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) nach den Quartalszahlen am Donnerstag massiv. Der Börsenwert des Unternehmens sackte um knapp 13 Prozent oder um fast 500 Milliarden Dollar auf 3,5 Billionen Dollar ab. Das ist der höchste Verlust, den die Aktionäre an einem Tag hinnehmen mussten.

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Insgesamt hatte es überhaupt erst einmal einen höheren absoluten Tagesverlust gegeben. Am 27. Januar 2025 war der Börsenwert von NVIDIA um fast 600 Milliarden Dollar auf circa 2,9 Billionen Dollar abgesackt. Von diesem Rückschlag haben sich die Anteile von NVIDIA inzwischen wieder kräftig erholt. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 5,1 Billionen Dollar liegt der Chiphersteller in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen knapp vor Apple.

Weniger lukrative KI-Suche

Alphabet steigerte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um rund 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar (114,4 Mrd Euro) und verfehlte damit knapp die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich sank der Gewinn aber um rund ein Viertel auf knapp 26,2 Milliarden Dollar. Die Gewinnentwicklung bei Alphabet hängt inzwischen allerdings stark von Schwankungen bei der Bewertung von Investitionen etwa in die Weltraumfirma SpaceX ab.

Die Werbeerlöse rund um die Google-Suche - eine zentrale Geldquelle des Konzerns - wuchsen im Jahresvergleich um rund zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden Dollar. Das lag unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit rund 65 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

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Google-Manager Philipp Schindler sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Zahl der Suchanfragen wachse so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr. Doch die Werbeslots im KI-Modus sind für den Konzern derzeit noch weniger lukrativ als im klassischen Suchmaschinen-Umfeld.

Dutzende Milliarden Dollar für KI-Ausbau

Der Umsatz mit Cloud-Diensten, auf den die Börse traditionell stark achtet, wurde mit 30,7 Milliarden Dollar etwas mehr als verdoppelt. Das lag über den Erwartungen des Markts. Google entwickelt eigene KI-Modelle unter dem Namen Gemini - und stellt seine Server auch anderen Unternehmen für Cloud-Dienste zur Verfügung.

Wie auch andere Technologie-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Im vergangenen Quartal stiegen die Kapitalinvestitionen auf gut 51 Milliarden Dollar von knapp 45 Milliarden Dollar in den drei Monaten davor. Vor drei Monaten schockierte Alphabet die Anleger mit der Anhebung der Spanne für Infrastruktur-Ausgaben in diesem Jahr auf 195 bis 205 Milliarden Dollar./so/DP/zb/he/he

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
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14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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