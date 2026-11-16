ROUNDUP 3: Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Grünheide stecken

(Aktualisierung: Reaktion IG Metall)

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude gebaut werden, wie das Unternehmen von Elon Musk mitteilte. In dem Gebäude soll es später möglich sein, bis zu einer Million Cybercabs zu produzieren. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern. Tesla hatte schon länger angekündigt das Werk in Grünheide ausbauen zu wollen.

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"Wir werden bereits in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres mit dem Bau einer neuen Fabrikhalle beginnen", sagte Werksleiter André Thierig. "Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide", hieß es von dem US-Autobauer. Tesla sucht den Angaben zufolge im Zuge des Ausbaus mehrere Hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung.

Die Pläne des US-Autobauers fallen in eine Zeit, in der es für viele andere Autobauer in Deutschland alles andere als rosig aussieht.

Grünheide-Ausbau: Produktionsbeginn für das Jahr 2029 geplant

Tesla nannte auch einen Zeitplan: Nach Baubeginn im ersten Halbjahr 2027 sei der Produktionsbeginn in der neuen Halle für das Jahr 2029 geplant. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude soll noch dieses Jahr eingereicht werden. Er beruhe auf einem Antrag von 2023 für das Gesamtvorhaben, hieß es.

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Die drei Milliarden Euro seien neben dem Bau des neuen Produktionsgebäudes auch für Nebengebäude und etwa eine weitere Abwasserbehandlungsanlage vorgesehen. Weitere Investitionen für die technische Ausrüstung und die Produktionsanlagen folgten zu einem späteren Zeitpunkt.

Wasserverbrauch: Tesla will innerhalb der Vorgaben bleiben

Umweltschützer und Anwohner äußern bereits seit längerem Bedenken gegen die Fabrik und gegen einen Ausbau, weil sie teils im Wasserschutzgebiet liegt. Tesla weist dies zurück. Thierig betonte, man werde auch mit dem Ausbau innerhalb der vertraglich vereinbarten Wassermengen bleiben können.

Zuletzt hatte Tesla den Wasserverbrauch in seinem deutschen Werk in Grünheide weiter gesenkt.

Neue Fabrikhalle soll auf Cybercabs spezialisiert werden

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Die neue Fabrikhalle soll speziell auf die Herstellung sogenannter Cybercabs ausgerichtet werden. "Sprich, auch der Beginn der Produktion 2029 wird bereits mit Cybercabs stattfinden", sagte Thierig.

Wann diese fahrerlosen Robotaxis auch auf deutschen Straßen unterwegs sein könnten, ist unklar. Thierig antwortete auf eine entsprechende Frage, man sei nicht für die Zulassung von vollautonomem Fahren verantwortlich. "Wir wollen aber sicherstellen, dass wir zu der Zeit das richtige Produkt haben, was wir dann auf die Straße bringen können", betonte er.

Musk will langfristig auf Cybercabs setzen

Einer breiteren Öffentlichkeit in Europa hat Tesla den Prototyp des Cybercabs Ende 2024 vorgestellt. Bei dem Robotaxi handelt es sich um einen Zweisitzer, der ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll.

Im Frühjahr sagte Musk, das Cybercab werde auf lange Sicht wahrscheinlich den Großteil der Tesla-Produktion ausmachen. Grund dafür sei, dass "90 Prozent der Meilen" mit einer oder zwei Personen im Auto gefahren würden.

Die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma Waymo betreibt in mehreren US-Städten fahrerlose Wagen. Umstritten ist, ob es genug Sicherheit bringt, beim autonomen Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mit Kameras auszukommen.

Aktuell wird in Grünheide das Model Y produziert. Dieses werde weiter im bereits bestehenden Fabrikkomplex hergestellt, so Thierig.

Brandenburgs Landespolitik zeigt sich begeistert

Brandenburgs Landespolitik reagierte enthusiastisch auf die Milliarden-Ankündigung. "Das ist ein großer Tag für Brandenburg und ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Es sei eine Entscheidung "von enormer wirtschaftlicher Bedeutung". Grünheide werde zu einem noch wichtigeren Standort der internationalen Automobilindustrie.

Gewerkschaft hofft auf Rückenwind für Tarifvertrag

Die IG Metall sieht Brandenburg zunehmend als einen "führenden Standort der Autoindustrie", wie Bezirksleiter Jan Otto in einer Mitteilung betonte. "Dass jetzt so viel Personal gebraucht wird, eröffnet den Kolleginnen und Kollegen im Werk ganz neue Möglichkeiten, ihre Ansprüche und Vorstellungen von guten Arbeitsbedingungen durchzusetzen", fügte er hinzu. Die Gewerkschaft beklagt stets, dass es bei Tesla in Grünheide kein Tarifvertrag gibt.

"Starkes Signal für die gesamte Hauptstadtregion"

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB), Alexander Schirp, zeigte sich erfreut. "Eine Investition von drei Milliarden Euro in eine Zukunftstechnologie ist ein starkes Signal für die gesamte Hauptstadtregion." Sie rücke damit endgültig auf Augenhöhe mit anderen großen Automobilstandorten in Deutschland und Europa.

Zuletzt zog Nachfrage nach Tesla wieder an

Tesla hatte seine Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage wieder an, und Tesla stellte gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 geöffnet hat, hatte nach Angaben von Tesla zuletzt 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 Mitarbeiter gesunken. Tesla kündigte in diesem Jahr zudem bereits das Ziel an, seine Produktion in Grünheide hochzufahren und die Batteriezellfertigung auszubauen./trh/DP/he