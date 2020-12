ROUNDUP: 3102 neue Corona-Infektionen gemeldet - mehr als 15 000 Impfungen

BERLIN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Hessen um 3102 gestiegen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 136 577 Fälle registriert, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin von Donnerstag (Stand 0.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 134 auf 2845. Bei den Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag Hessen bei einem Wert von 132,2. Das RKI wies darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Auswirkung der Feiertage berücksichtigt werden müsse, an denen weniger Tests gemacht worden seien und nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden Zahlen übermittelt hätten.

Mehr als 15 000 Menschen in Hessen haben bislang eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Bis Donnerstagfrüh wurden insgesamt 15 674 Impfungen an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Geimpften in Hessen um 6226, wie aus RKI-Angaben von Donnerstag hervorgeht. Diese Zahl könne allerdings auch Nachmeldungen enthalten und spiegele somit nicht die Zahl der an einem Tag tatsächlich Geimpften wider. Unter den Geimpften sind 6512 Bewohner von Pflegeheimen. 8681 Personen erhielten die Impfung aus beruflichen Gründen, darunter fällt medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko sowie Personal in der Altenpflege.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) werden in Hessen derzeit 500 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Donnerstag 12.15 Uhr). Das entsprach 29 Prozent aller belegten Intensivbetten. 271 der Patienten wurden beatmet./rtt/DP/jsl