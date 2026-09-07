ROUNDUP 4: Suche nach Strom-Saboteur ausgeweitet - neue Sprengsätze

07.09.26 21:14 Uhr

(neu: Angaben zum laufenden Einsatz bei Weisweiler)

KÖLN/REMSCHEID/DRESDEN (dpa-AFX) - Nach einer Serie von Sabotage-Aktionen in mehreren Bundesländern hat die Polizei weitere Abschussvorrichtungen nahe einem Kraftwerk in Weisweiler bei Aachen entdeckt und ihre Suche nach dem Tatverdächtigen ausgeweitet. Am Nachmittag hatte es Hinweise zu einer verdächtigen Person im Umfeld des Kraftwerks gegeben, wie die Polizei Köln mitteilte. Dort seien dann in der Nähe von Hochspannungsleitungen mehrere neue Sprengvorrichtungen gefunden worden.

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Die Polizei sperrte das Gebiet rund um die entdeckten Vorrichtungen weiträumig ab. Auch ein Abschnitt der Bundesautobahn 4 zwischen Eschweiler-Ost und Langerwehe wurde zeitweise gesperrt. Hintergrund war nach Angaben eines Polizeisprechers der "Einsatz von Entschärfern" - Spezialisten des Landeskriminalamtes, die vor Ort Sprengsätze unschädlich machen sollten.

Zur Zahl der gefundenen Sprengvorrichtungen und weiteren Details zur Bauart wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben machen. "Von den Sprengvorrichtungen geht nun keine Gefahr mehr aus", sagte der Polizeisprecher am Abend. Den Tatverdächtigen habe man bislang nicht finden können. Die Fahndung und die Spurensicherung vor Ort dauere aber an.

Nach Angaben eines dpa-Reporters kreiste am Abend ein Hubschrauber über dem Gebiet. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, verdächtige Beobachtungen zu melden oder der Polizei etwaige Aufnahmen, zum Beispiel aus Wildkameras, zur Verfügung zu stellen.

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"Verdächtige Person mit Rucksack" - Suche auch bei Wuppertal

In einem weiteren größeren Einsatz in Nordrhein-Westfalen suchte die Polizei seit dem Vormittag zwischen Wuppertal und Remscheid nach einer verdächtigen Person mit Rucksack. Diese war an einem Umspannwerk im bergischen Remscheid gesehen worden.

Such- und Ermittlungsmaßnahmen an mehreren Orten

Im Zusammenhang mit zahlreichen Angriffen auf das Stromnetz in mehreren Bundesländern sei man seit dem Vormittag im Großraum Wuppertal im Einsatz, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Auch ein Hubschrauber kreiste zeitweilig über dem Gebiet zwischen Remscheid-Lüttringhausen und Wuppertal-Ronsdorf.

Detailangaben könne man nicht machen, um die Fahndungsmaßnahmen nicht zu gefährden, schilderte der Sprecher. Allerdings: "Wir haben inzwischen im ganzen Land Nordrhein-Westfalen Maßnahmen laufen." Dazu gehörten auch verdeckte Maßnahmen.

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Eine 60-köpfige Gruppe ermittelt

Einen größeren Polizeieinsatz gab es auch an einem Umspannwerk im Kreis Wesel am Niederrhein. In der Nacht zu Montag sei ein aufgeschnittener Zaun an einem Umspannwerk aufgefallen. Auch tagsüber wurden laut Polizei noch Spuren gesichert. "Die Anlage wird derzeit mit dem Betreiber überprüft."

Eine 60-köpfige Ermittlungsgruppe werte derzeit umfangreiche Unterlagen aus dem Besitz des Gesuchten "auf mögliche weitere Tatorte im gesamten Bundesgebiet aus", heiß es. Man steht in engem Kontakt auch zu Behörden in weiteren Bundesländern, sagte die Kölner Polizei.

Seit Tagen fahnden die Behörden nach einem 48-Jährigen aus Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet, der die Sabotage-Aktionen in NRW und Brandenburg begangen haben soll.

Zusammenhänge von Fällen bundesweit werden geprüft

Zu Taten in Brandenburg und NRW gibt es Bekennerbriefe, die die Ermittlungsbehörden für authentisch halten und dem gesuchten 48-Jährigen zuordnen. Auch wegen "der Art der Sprengvorrichtungen" werde ein Zusammenhang zu den Fällen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geprüft, teilten die Behörden mit.

Der Verdächtige hatte überall versucht, mit selbstgebauten Raketen einen dünnen Draht über die Hochspannungsleitungen zu schießen und so einen Kurzschluss auszulösen. In Bergheim westlich von Köln waren dadurch mehrere Blöcke eines Stromkraftwerks lahmgelegt worden, zu Stromausfällen kam es aber nicht. Auch bei Jänschwalde in Brandenburg war ein solcher Angriff auf das Stromnetz erfolgreich.

Nach den Sabotage-Aktionen in NRW und Brandenburg wurden auch noch in Sachsen weitere selbst hergestellte Abschussvorrichtungen im unmittelbaren Bereich von Hochspannungstrassen entdeckt. Die Sprengvorrichtungen seien durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes entschärft worden. Damit erhöhte sich die Zahl der allein in Sachsen aufgefundenen Vorrichtungen nach Angaben der Behörden auf 21.

Auch am Niederrhein handelte es sich um einen größeren Einsatz. In der Nacht zum Montag war einer Polizeistreife in Wesel ein Loch in einem Zaun an der Umspannanlage aufgefallen. "Wir sind jetzt sensibilisiert in Bezug auf solche Einrichtungen und fahren dort vermehrt Streife", betonte ein Polizeisprecher.

Am Sonntag hatte es einen Großeinsatz im lange Zeit von Klimaaktivsten besetzten Hambacher Forst im Rheinischen Braunkohlerevier nahe Köln gegeben. Dort war zuvor der Camping-Lastwagen des Verdächtigen in der Nähe gefunden worden. Es fanden sich aber keine Hinweise auf den Mann.

Auch in Berlin wird ein Vorfall untersucht

In Berlin-Mitte kam es zu einer Explosion in einem Umspannwerk, wie ein Sprecher des Betreibers 50Hertz mitteilte. Rund 90 Ampeln in der Hauptstadt fielen aus. Einem Unternehmenssprecher zufolge deutet derzeit allerdings einiges darauf hin, dass ein technischer Defekt die Ursache ist. Dies bestätigte auch die Polizei nach ersten Ermittlungen.

Fahnder hoffen weiter auf Hinweise von Zeugen

Nach den Vorfällen in Brandenburg und NRW suchen die Ermittler seit Samstag auch mit zwei Fotos öffentlich nach dem 48-Jährigen. "Das Wissen, was offenbart wird in diesen Schreiben, das ist eindeutiges Täterwissen", hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mit Blick auf die Bekennerbriefe am Freitag gesagt. Es handele sich offensichtlich um "Klimaterrorismus" eines Einzeltäters.

In der Wohnung des Tatverdächtigen hatten Ermittler Sprengstoff gefunden. Es wird auch nach einem Fahrrad gefahndet, das der Mann womöglich benutzt hat. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

In den Bekennerbriefen hatte der mutmaßliche Täter die Angriffe auf das Stromnetz mit dem Kampf gegen fossile Energien begründet. "Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen ist ein Verbrechen", heißt es in den Briefen, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. In allen drei betroffenen Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt./wa/DP/nas