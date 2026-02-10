DAX25.176 +1,3%Est506.067 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.988 +1,1%Euro1,1876 ±-0,0%Öl68,98 -0,9%Gold5.059 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

ROUNDUP: AB Inbev verkauft weniger Bier und verdient mehr - Aktie legt zu

12.02.26 11:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
66,80 EUR 2,28 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEUVEN (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) hat seinen Gewinn 2025 trotz rückläufiger Nachfrage gesteigert. Zwar ging der Bierabsatz auf vergleichbarer Basis um 2,6 Prozent zurück, wie der Hersteller von Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag im belgischen Leuven mitteilte. Doch der Überschuss wuchs um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (5,7 Mrd Euro). Während der Bierabsatz in China, Nordamerika und Europa zurückging, verkaufte der Konzern mehr in Südafrika und Mittelamerika. An der Börse kam dies gut an.

Wer­bung

Die Aktie des Konzerns legte um zwei Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Zugleich wurde sie so teuer gehandelt wie seit 2000 nicht mehr. Branchenexperte James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC fand die Jahreszahlen nicht so schlecht wie erwartet.

Dabei war der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 59,3 Milliarden Dollar gesunken. Auf vergleichbarer Basis wuchs er aber um zwei Prozent. Dass der Gewinn dennoch stieg, verdankte AB Inbev verringerten Betriebskosten. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut ein Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar. Bei stabilen Währungskursen hätte das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen.

Damit schnitt AB Inbev besser ab, als von Bloomberg erfasste Experten im Schnitt erwartet hatten. Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 1 Euro je Aktie erhalten, so dass sich die Gesamtdividende für 2025 auf 1,15 Euro beläuft.

Wer­bung

Besonders stark brach der Bierabsatz in China ein: Hier setzte AB Inbev fast neun Prozent weniger ab als 2024. Dennoch berichtete das Unternehmen von Anzeichen einer Stabilisierung. Die gesamte Branche habe in dem Land Rückgänge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich verbucht, doch AB Inbev sei dort hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Im vierten Quartal habe das Unternehmen jedoch keine Marktanteile mehr verloren, schätzt das Management. Dies sei auch der Marke Budweiser zu verdanken.

Auch in anderen Märkten trafen die Biere des Konzerns auf weniger Interesse als zuvor: In Nord- und Südamerika belief sich der Absatzrückgang auf fast vier Prozent, während der Konzern in Mittelamerika etwas mehr verkaufte als im Vorjahr. In Europa sank der Absatz um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz.

Trotz der rückläufigen Nachfrage glaubt Konzernchef Michel Doukeris weiter an dieses Segment, das den Löwenanteil des Geschäfts von AB Inbev ausmacht. Im laufenden Jahr will der Manager den operativen Gewinn weiter nach oben treiben: So soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um vier bis acht Prozent wachsen, wie es sich Doukeris auch mittelfristig vorgenommen hat./stw/jsl/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
08:36AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:36AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
27.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
26.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.01.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen