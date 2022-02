ROUNDUP: ABB geht mit starkem Auftragspolster in das neue Jahr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Elektrotechnikkonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) hat im Geschäftsjahr 2021 bei Auftragseingang und Umsatz zweistellig zugelegt. Im Tagesgeschäft lief es bei ABB rund. Der Konzern verzeichnete 2021 ein Umsatzwachstum von elf Prozent auf 28,95 Milliarden US-Dollar (25,63 Mrd Euro), während die neuen Aufträge gar um 20 Prozent auf 31,9 Milliarden Dollar anstiegen, wie ABB am Donnerstag in Zürich mitteilte. Vor allem im vierten Quartal hat ABB deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr und die Erwartungen deutlich übertroffen.

Analysten begrüßten das starke Abschneiden in Sachen Umsatz und Auftragseingang. Gerade bei letzterem seien im Schlussquartal selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen worden, hieß es. Der Elektrotechnikkonzern habe starke Auftragseingänge, aber schwächere Margen vorgelegt und liege damit im Quartalstrend, schrieb Goldman-Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Aktie eröffnet am Donnerstagmorgen schwach und gab über ein Prozent nach.

Der operative Gewinn kletterte im Jahr 2021 um 42 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar, wie ABB weiter mitteilte. Die Dividende soll um 2 Rappen auf 0,82 Franken erhöht werden. Hier hatten Analysten aber etwas mehr erwartet.

Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im vergangenen Jahr 4,55 Milliarden Dollar und damit 12 Prozent weniger als 2020. Im Vorjahr hatte ABB unter anderem dank des Buchgewinns aus dem Verkauf der Stromnetzsparte noch einen Reingewinn von 5,15 Milliarden Dollar ausgewiesen. 2021 kamen durch die Veräußerung der Division Mechanical Power Transmission ("Dodge") lediglich 2,2 Milliarden an Buchgewinn rein.

Im laufenden Jahr erwartet ABB eine positive Marktdynamik. Der hohe Auftragsbestand dürfte sich vorteilhaft auswirken. Außerdem wird eine stete Verbesserung der Marge mit Blick auf das Ziel von mindestens 15 Prozent ab 2023 erwartet.

Für das erste Quartal 2022 rechnet ABB mit einer gegenüber dem vierten Quartal 2021 stabilen Marktdynamik. In absoluten Zahlen gehe der Umsatz im Startquartal aus saisonalen Gründen gegenüber dem Vorquartal jeweils etwas zurück. Für die operative Gewinnmarge geht das Unternehmen von einem stabilen bis leicht höheren Wert aus.

"Wir planen, unsere Aktienrückkäufe auch nach der Power-Grids-Kapitalausschüttung fortzusetzen", sagte Unternehmenschef Björn Rosengren laut der Mitteilung vom Donnerstag zu den Jahreszahlen. Im Rahmen des im April 2021 gestarteten Aktienrückkaufprogramms hat ABB bis Ende 2021 über 58 Millionen Aktien für einen Gesamtwert von 2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, allein knapp 33 Millionen davon im vierten Quartal. ABB will den Aktionären so und über Dividenden insgesamt 7,8 Milliarden Dollar zukommen lassen - das Geld aus dem 2020 abgeschlossenen Verkauf der Stromnetzsparte./stk/jha/