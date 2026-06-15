DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -1,3%Nas26.684 +3,1%Bitcoin56.931 -0,5%Euro1,1580 -0,1%Öl82,80 -0,7%Gold4.326 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Goldpreis erholt sich nach Bärenmarkt: Darauf sollten Anleger jetzt achten Goldpreis erholt sich nach Bärenmarkt: Darauf sollten Anleger jetzt achten
Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA

16.06.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
197,50 EUR 5,20 EUR 2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EDWARDS (dpa-AFX) - Beim Absturz eines Bombers vom Typ B-52 in den USA sind alle acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start des Langstreckenbombers, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit. Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen.

Es handle sich um "eine schreckliche Tragödie, bei der wir acht großartige Amerikaner verloren haben", sagte Colonel James Hayes bei einer Pressekonferenz. Aktuell würden die Familien der Opfer verständigt. Erst danach könne er nähere Angaben zu den Getöteten machen. Wie der Flugzeugbauer Boeing mitteilte, waren zwei der Opfer Mitarbeiter des US-Konzerns.

Hayes zufolge sollte bei dem Flug am späten Montagvormittag (Ortszeit) ein neues Radarsystem getestet werden. Das Flugzeug hob demnach ab, stürzte unmittelbar danach ab und ging in Flammen auf. "Derzeit haben wir keinerlei Hinweise darauf, was die Ursache dafür war", sagte Hayes. Eine Kommission werde den Fall untersuchen. Danach werde entschieden, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen dürften.

Flughafen dient als Testgelände

Die Flugzeuge des Herstellers Boeing vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe, bekannt auch als "Stratofortress" (auf Deutsch etwa: "Festung in der Stratosphäre"). Im Normalfall haben sie fünf Besatzungsmitglieder an Bord. Sie können sowohl konventionelle Sprengsätze als auch Atombomben abwerfen.

Die Edwards Air Force Base befindet sich gut 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. Sie dient dem Militär unter anderem als Testgelände. In der Vergangenheit hatten die USA von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, drückte den Opfern, Familien und Mitarbeitern sein Mitgefühl aus. Er sei "dankbar für alle Ersthelfer und Rettungskräfte, die derzeit vor Ort im Einsatz sind".

B-52-Bomber im Iran-Krieg eingesetzt

Seit mehr als 60 Jahren bilden die B-52 das Rückgrat der Bomberflotte der USA. Sie dienen der nuklearen Abschreckung, kamen zuletzt aber auch immer wieder im Iran-Krieg zum Einsatz. Ein Grund dafür ist, dass sie auch besonders schwere, bunkerbrechende Bomben abwerfen können.

Bereits im Jahr 2016 war ein B-52-Bomber der US-Luftwaffe auf der pazifischen Insel Guam verunglückt. Die Maschine hatte den Start bei hoher Geschwindigkeit abgebrochen, kam vom Rollfeld ab und ging in Flammen auf. Von den sieben Menschen an Bord wurde einer leicht verletzt.

Weit verheerender ging ein Unfall im Jahr 1966 aus, als ein B-52-Bomber in Spanien mit einem Tankflugzeug kollidierte. Beide Maschinen stürzten in der Nähe der Ortschaft Palomares ab. Die Atombomben an Bord der B-52 - mit einem Vielfachen an Sprengkraft der Hiroshima-Bombe - explodierten nicht. Zwei von ihnen platzten aber beim Aufprall auf den Boden auf und setzten radioaktives Plutonium frei. Sieben der insgesamt elf Besatzungsmitglieder der beiden Maschinen kamen ums Leben./jcf/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
15.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
05.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
05.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen