ROUNDUP: Adva Optical überzeugt mit Ergebnismarge und Ausblick - SDax-Spitze

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Trotz eines gemischten Jahresergebnisses zeigt sich der Telekomausrüster Adva (ADVA SE) Optical Networking für 2021 optimistisch. Für das begonnene Geschäftsjahr 2021 erwarte der Vorstand einen Umsatz zwischen 580 und 610 Millionen Euro sowie eine um Sondereffekte bereinigte Marge des Betriebsergebnisses von 6 bis 9 Prozent, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend in München mit. Mit der Umsatzprognose knüpft Adva Optical Networking damit an seine im April 2020 wegen der Corona-Pandemie gestrichene Erwartungshaltung an. Damals hatte das Unternehmen mit mehr als 580 Millionen Euro an Erlösen für 2020 gerechnet.

Anleger zeigten sich zum Wochenausklang erfreut über den hoffnungsvollen Ausblick. Die im Nebenwertesegment SDAX notierte Aktie zog um fast neun Prozent auf 7,76 Euro an und war damit Spitzenreiter. Ähnlich viel wert war ein Papier zuletzt im August 2020.

Im abgeschlossenen Jahr gab Adva Optical Networking hingegen ein gemischtes Bild ab: Der Umsatz lag mit 565 Millionen Euro am unteren Ende der Prognosebandbreite. Das Management hatte Erlöse von 565 bis 580 Millionen Euro angepeilt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz damit um 1,5 Prozent gestiegen.

Bei der bereinigte Marge des operativen Ergebnisses erreichte das Unternehmen dagegen mit sechs Prozent das obere Ende der Spanne. Das entspricht einem Plus von 1,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Als Ziel hatte sich Adva Optical Networking fünf bis sechs Prozent gesetzt. Das operative Ergebnis lag mit 33,8 Millionen Euro um mehr als ein Drittel über dem Vorjahreswert.

Als Grund für die Abweichungen bei Umsatz und Profitabilität zu den Erwartungen von Analysten nannte der Vorstand zum einen die hohe US-Dollar-Abwertung im Vergleich zum Euro sowie coronabedingte Umsatzverschiebungen. Die endgültigen Ergebnisse will das Unternehmen am 25. Februar veröffentlichen./ngu/men/jha/